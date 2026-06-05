K otevření Hormuzu stačí jedna divize, říká americký stratég. Stále věří v pád režimu

Když se v polovině letošního února v Perském zálivu hromadily americké síly, v komentáři pro portál The Hill jste shrnul své argumenty pro útok proti Íránu. Dovolím si vás ocitovat: „Neexistuje lepší příležitost, jak tomuto zlovolnému režimu zasadit smrtící úder. Nic nebude lepší demonstrací hesla Amerika na prvním místě než likvidace síly, která každý den dává najevo, že nás chce zničit.“ Tak jak to jde?
Naše operace má před sebou ještě kus cesty, ale íránský režim je v troskách. Došly mu peníze. Jeho proxy síly v Gaze a Libanonu už nejsou tím, čím bývaly. Jeho předsunuté pozice ve Venezuele jsou pryč. Maduro totiž přes Venezuelu pašoval zabijáky Hizballáhu, poskytoval jim diplomatickou imunitu a oni pak jezdili po celém světě. To skončilo. Syrští spojenci Íránu jsou také pryč a Írán je teď obklopen národy, které vzhlížejí k USA a Izraeli.
Myslím, že blokáda musí zůstat v platnosti, dokud si nebudeme jisti, že Írán už vojensky nepředstavuje žádnou hrozbu. Problém je, že Íránci využili příměří k získání čínských zbraní. Už den před našimi útoky satelitní snímky ukazovaly seřazené čínské lodi s dodávkami komponentů pro balistické rakety. Írán byl navíc tranzitní stanicí pro zbraně směřující do Ruska. Si Ťin-pching sice před světem předstírá, že není součástí konfliktu na Ukrajině, ale přes Írán se pašují čínské zbraně do Ruska. A podívejte se na první velký letošní útok na Kyjev. Devadesát dronů bylo íránské výroby. Takže pokud eliminujeme zbytky jejich vojenského průmyslu, fakticky tím oslabíme Putina.
Myslím, že bychom íránskému lidu měli dál příležitost k povstání. Íránskému režimu kvůli blokádě zbývají peníze na týden, možná dva. Až dojdou, nebude moci platit bezpečnostní složky. A pak to začne praskat.