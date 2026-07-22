Je to pozoruhodný kontrast.
Na jedné straně zarostlý, lehce umaštěný chlapík v khaki kšiltovce s trojzubcem, který pálí jednu cigaretu Sobranie za druhou. Na straně druhé uhlazený mládenec v bundičce Diesel Sport Athletics s poněkud plastickou vizáží.
Jenže právě spanilý podcaster Caolan Robertson, který už čtyři roky pobývá v Kyjevě a na sociálních sítích má 1,3 milionu followerů, se nyní stal ideálním poslem zpráv o ukrajinských úspěších na frontě. Obzvlášť když prezident Zelenskyj řeší nepříjemnou kauzu kolem odvolání ministra obrany a pod tlakem protestů musel vyměnit šéfa ozbrojených sil.
Krymského mostu se nedotýkáme – ať přes něj vypadnou do p**ele a žijou si v klidu někde za Uralem.