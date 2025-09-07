Nekompetentní a pomýlený. Kennedy je hrozbou pro Američany, tvrdí jeho rodina

Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší je podle své rodiny hrozbou pro zdraví každého Američana. Jeho sestra a synovec v pátek vydali prohlášení, ve kterém mimo jiné uvádí, že by měl odstoupit z funkce. Kennedy v minulosti dramaticky změnil očkovací politiku v USA.
Americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší.

„Lékařská rozhodnutí patří do rukou vyškolených a licencovaných odborníků, nikoli nekompetentních a pomýlených vůdců,“ stojí v příspěvku ministrovy sestry Kerry Kennedyové na síti X.

„Robert Kennedy mladší je hrozbou pro zdraví a pohodu každého Američana. Nikdo z nás nebude ušetřen bolesti, kterou způsobuje,“ dodal její syn a bývalý kongresman Joseph P. Kennedy III.

Jejich prohlášení následovala po Kennedyho čtvrtečním slyšení v Senátu, kde čelil kritickým otázkám o jeho přístupu k očkování a také o odvolání šéfky Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Susan Monarezové. Ta podle agentury AFP odmítla dopředu schvalovat rozhodnutí poradního výboru pro očkování, který ministr zdravotnictví zcela obměnil.

Argumentovala tím, že doporučení týkající se vakcín musí být přísně posuzována na základě vědeckých poznatků, a nikoli schvalována z politických důvodů.

Slyšení se uskutečnilo den poté, co Kennedyho přes tisíc zaměstnanců a bývalých pracovníků ministerstva zdravotnictví také vyzvalo k rezignaci.

Není to poprvé, co se Kennedy stal terčem hněvu své rodiny. Několik jeho příbuzných mělo námitky proti jeho kandidatuře na prezidenta v loňských volbách. Jiní zase na začátku letošního roku vyzvali senátory, aby zamítli jeho nominaci na ministerský post kvůli jeho názorům na život zachraňující vakcíny. Kennedy byl do funkce zvolen 13. února.

Jak dříve podotkla agentura Reuters, ministr Kennedy uskutečnil dramatické změny v očkovací politice USA. Zrušil například federální doporučení k očkování proti covidu-19 pro těhotné ženy a zdravé děti nebo propustil všechny členy expertní poradní skupiny CDC pro očkování, které nahradil vlastnoručně vybranými poradci, mezi nimiž jsou další odpůrci očkování.

Kvůli neshodám s novou politikou rezignovala podle agentur čtveřice vysoce postavených činitelů CDC, z nichž někteří svůj krok zdůvodnili chystanými škrty, novými doporučeními týkajícími se očkování, která podle nich ohrožují mladé Američany a těhotné ženy, či útoky na vědu a šířením dezinformací o očkování.

