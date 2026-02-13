Bacilů se nebojím, šňupal jsem kokain ze záchodových prkýnek, prohlásil Kennedy

  15:13
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší prohlásil, že se nebojí bacilů, protože kdysi šňupal kokain ze záchodových prkének. Řekl to moderátorovi Theu Vonovi v podcastu This Past Weekend. Kennedy už dlouho otevřeně mluví o své několikaleté závislosti na heroinu a kokainu, které začal užívat jako teenager krátce po atentátu na svého otce, senátora Robert F. Kennedy, v roce 1968.
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy jr. (8. ledna 2026)

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy jr. (8. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Von a Kennedy spolu diskutovali o svém letitém boji se závislostí na návykových látkách a o tom, jak společně navštěvovali podpůrná setkání, než byla během pandemie covidu-19 zrušena. Později vytvořili vlastní skupinu, která se během pandemie scházela dál.

„Nebojím se bacilů... Dřív jsem šňupal kokain ze záchodových prkýnek,“ uvedl americký ministr zdravotnictví. „Vím, že mě tahle nemoc zabije, pokud ji nebudu léčit, což pro mě znamená chodit každý den na setkání,“ dodal.

Organizace Protect Our Care, nezisková skupina bojující za dostupnou zdravotní péči v USA, po rozhovoru vyzvala Kennedyho, aby rezignoval. V prohlášení ho označila za nejnebezpečnější a nejnevhodnější osobu, která kdy stála v čele ministerstva zdravotnictví.

Důvěra ve vědu v USA skomírá, i kvůli sítím. A politici toho využívají

„Z nějakého důvodu nemám důvěru v tohoto chlapíka v čele ministerstva zdravotnictví,“ uvedl politik Demokratické strany v Pensylvánii Robert Kenyatta.

Dvojí metr Trumpovy administrativy

Aaron Reichlin-Melnick z organizace American Immigration Council mezitím upozornil na dvojí metr vlády v postoji k závislosti. „Jen bych připomněl, že Trumpova administrativa označuje imigranty, kteří propadli drogové závislosti, za nejhorší z nejhorších a zločince, bez ohledu na to, jak dávno se potýkali se závislostí,“ uvedl.

Kennedy byl dvakrát zatčen za drogové delikty: za držení marihuany v roce 1970 a za držení heroinu v roce 1983. Právě druhé zatčení podle něj přispělo k tomu, že se rozhodl léčit.

Revoluce i v jídelníčku. Kennedy chce uzdravit Američany masem a sýrem

Kennedy si během pandemie způsobené koronavirem vybudoval pověst skeptika vůči vakcínám. Dlouhodobě také opakuje vyvrácená tvrzení, včetně toho, že vakcíny můžou za autismus u dětí.

Skutečnost, že se ministr neobává bacilů, se dostala do hledáčku médií i loni v květnu, kdy ministr sdílel fotografie, na nichž se i se svými vnoučaty koupal v kontaminovaném washingtonském potoce, kde je plavání zakázáno, protože do něj odtéká splašková voda.

Potok Rock Creek, který protéká velkou částí severozápadního Washingtonu, slouží k odvádění splaškové a dešťové vody.

Je silně kontaminován fekáliemi a je v něm vysoká koncentrace bakterií, včetně E. coli, která může způsobit nebezpečný průjem a vést k selhání ledvin a dalším závažným zdravotním problémům.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

