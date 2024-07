Měl jsem divoké mládí, přiznává „kostlivce“ Kennedy. Grilování psa popírá

Šestadvacetiletý Čech Filip Siman působil v březnu 2022 v ukrajinském dobrovolnickém praporu Karpatská Sič. Účast v armádě přiznal, stejně jako to, že si z opuštěných domů vzal značkové brýle, nůž...

Putin z vašich mužů udělá potravu pro děla, varují KLDR v Pentagonu

Pokud by Severní Korea vyslala na Ukrajinu svou armádu, aby na bojišti pomohla ruským silám, Moskva by její muže bez okolků použila jako potravu pro děla. Prohlásil to mluvčí Pentagonu generál Pat...