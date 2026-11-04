Fico chce i po ztrátě většiny v parlamentu volby v řádném termínu. Viní své partnery

Křehkou většinu ve sněmovně ztratila koalice v úterý, kdy se jeden z poslanců přidal ke skupince kolem odvolaného ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ta sice nevyzvala k pádu kabinetu, zároveň ale neslíbila svou podporu všem vládním návrhům ve sněmovně. Vláda tak má jistou podporu přesně poloviny z celkového počtu 150 zákonodárců.
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„Je povinností vlády a Národní rady udělat všechno pro dokončení tohoto volebního období. I za cenu, že budeme muset věnovat více pozornosti individuálním poslancům při rozhovorech o tom, které zákony se budou nebo nebudou schvalovat,“ řekl Fico novinářům. Dodal, že vláda už nemá před sebou důležité zákony, a ocenil, že parlament už schválil státní rozpočet na příští rok.
Podle premiéra nesou odpovědnost za situaci dvě menší vládní strany Hlas-sociální demokracie a Slovenská národní strana (SNS). Fico před ztrátou parlamentní většiny varoval už v září, kdy kvůli tomu stáhl návrh na odvolání Taraby z funkce ministra životního prostředí.
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SNS, které podle koaliční smlouvy toto ministerstvo politicky patří a která od jara požadovala výměnu Taraby, pak pomohla opozici ve sněmovně prosadit návrh na vyslovení nedůvěry ministrovi. Taraba se vrátil do parlamentu jako nezařazený poslanec. Ve sněmovně se k němu postupně přidali dva nyní již bývalí vládní zákonodárci; vládní koalice tak přišla o parlamentní většinu.
Nejde o první situaci svého druhu, které čelí nynější kabinet čtyřnásobného premiéra Fica. Vládní koalice dočasně přišla o většinu ve sněmovně už dříve. Fico se pak ale s většinou rebelujících poslanců dohodl na další podpoře své vlády a dva z těchto zákonodárců se loni stali ministry.