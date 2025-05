Fico je zdráv, do Moskvy na oslavy pojede, odmítá spekulace šéf poslanců Směru

Autor: iDNES.cz , ČTK

15:43

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica je dobrý a jeho cestě do Moskvy nic nebrání, řekl předseda poslaneckého klubu Směr-sociální demokracie Ján Richter. Fico se do Ruska chystá na přehlídku, kterou pořádá tamní režim k 80. výročí konce druhé světové války, v posledním týdnu však zrušil několik veřejných vystoupení. To podnítilo spekulace o zdravotním stavu premiéra, na nějž byl téměř před rokem spáchán atentát.