Fico má odletět do Číny ve středu. V Pekingu se zúčastní přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války.
|
Za Putinem a Kimem. Fico pojede do Číny na oslavy konce války
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Slovenský premiér Robert Fico a Vladimir Putin. (9. května 2025) | foto: ČTK
Fico má odletět do Číny ve středu. V Pekingu se zúčastní přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války.
|
Za Putinem a Kimem. Fico pojede do Číny na oslavy konce války
Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...
Nejmladší a zároveň nejvýše položená tatranská chata má nového nájemce. Na Chatě pod Rysy ve Vysokých Tatrách jako chatař končí Viktor Beránek, který se o boudu ležící ve výšce 2250 metrů nad mořem...
Na nových pařížských plovárnách v řece Seině se letos v létě vykoupalo téměř 100 tisíc lidí, uvedla starostka města Anne Hidalgová. Oznámila také, že dvě ze tří koupališť prodlouží svůj provoz do...
Čím dřív, tím líp. Takový je přístup Starostů k zavedení eura. Až ho budete chtít vy, budeme i my, vzkazuje voličům koalice SPOLU. Euro ani za nic, slibují zase Motoristé. Redakce iDNES.cz...
V Česku je na vzestupu trávení volně žijících zvířat. Jedem zabitých se jich už našlo 71, což přesahuje počty za celý loňský rok. Nejvíce jde o chráněné dravce. Těch bylo celkem 55. Od roku 2017 už...
Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se podle agentury AP na nedělním jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin čínský prezident Si...
Někdejší britská královna Alžběta II. byla zastánkyní setrvání Británie v Evropské unii, vyplývá z knihy Moc a Palác bývalého zpravodaje britského listu The Times pro záležitosti královské rodiny...
Takzvaná vodní kremace je stále populárnější metoda nakládání s těly zesnulých. Podle Severoamerické asociace pro kremaci získává popularitu po celé zemi již od roku 2011, kdy byla v pohřebním...
Prezident Petr Pavel na okruhu v Mostě usedl za volant závodního speciálu NASCAR, a to jako první hlava státu na světě. Podvodníci přišli na nový trik, jak během chvilky lidem vysát peníze z...
K hlasování v říjnových sněmovních volbách ze zahraničí se na zastupitelských úřadech či elektronicky přihlásilo zhruba 27 500 voličů. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima...
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil evropské mocnosti, že brání snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl také, že Rusko bude ve válce proti Ukrajině pokračovat,...
Pasohlávky, okres Brno-venkov
8 300 000 Kč
Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) data ukazují, že se zastavil pokles počtu praktických doktorů. Křivka by se měla nadále zvedat, protože nastupují mladí doktoři. Uvedl to v...
Světová výstava Expo v japonské Ósace se dostala do své poslední třetiny. Českému pavilonu zatím dominovaly hlavně typické znaky naší země – pivo a sklo. Podle generálního komisaře pro Expo Ondřeje...