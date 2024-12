Poctil nás premiér Jugoslávie, přivítali překvapeného Fica v Brazílii

„Prezident Lula mě požádal, abych ho láskyplně objal a podělil se s ním o jeho radost z přijetí. Je to vlastně poprvé, co Brazílii navštívil premiér z Jugoslávie. A my jsme šťastní a poctění,“ citoval Alckmina brazilský server UOL.

Na neohrabaný moment z úterní návštěvy na síti X reagovala senátorka ODS Miroslava Němcová. „Kdyby byl Fico co k čemu, poděkoval by za vřelé přijetí ve Venezuele. Ale spíš čekám, že po návratu zakáže na Slovensku pít brazilskou kávu,“ glosovala politička.

Slovenského premiéra měl v největší latinskoamerické zemi původně přijmout prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Devětasedmdesátiletého politika však kvůli krvácení do mozku museli převézt do nemocnice v Sao Paulu k akutní operaci. Fico mu posléze na Facebooku jménem všech Slováků popřál brzké uzdravení.