Slovenští novináři zastihli premiéra a předsedu stranu Směr-SD Roberta Fica na dovolené v chorvatském letovisku Ražanj, kde má podle zjištěných informací vlastnit nepřiznanou vilu v luxusním resortu. Fico takové tvrzení znovu rázně odmítl přímo při plavání u břehu Jadranu.
Podle videí ze sociálních sítí, které Fico průběžně přidával od 10. července, bylo patrné, že předseda strany Směr-SD mezi jednáními vlády a dalšími domácími povinnostmi střídavě pobývá právě v ražajnské vile, kterou má podle zjištění médií nepřímo vlastnit přes bílého koně.

Redaktoři serveru Aktuality.sk se proto zajeli podívat do jejího okolí, kde Fica zastihli, jak zrovna plave v moři. Politik tam od začátku srpna oficiálně tráví svou dovolenou.

„Nevlastním tu nic, neotravujte o dovolené,“ odbyl novináře přímo z vody premiér. Krátký rozhovor tím uzavřel.

Vy byste se nám smáli. Slovenský ministr se topí v důvodech, proč porušili zákon

Kauzu ohledně vlastnictví vily sledoval slovenský Denník N, který se odkazoval na informace chorvatského listu Večernji dopis, podle nichž zakoupil slovenský předseda vlády v letovisku pozemek a staví na něm. Fico však takové tvrzení rázně smetl ze stolu.

„Aby každého šlak trefil, dohodl jsem se s ním (majitelem nemovitosti), že si tento dům v létě pronajmu na dovolenou. Když už ho pronajímá, ať má aspoň jakous takous kompenzaci za svinstva páchaná takovými smutnými tvářemi slovenské žurnalistiky, jakou je paní Tódová (Monika Tódová – redaktorka slovenského Denníku N, pozn. red.) a spol.,“ napsal na svém Facebooku premiér.

Informací chorvatského tisku se tehdy chytil i opozičný politik Igor Matovič, který se dokonce vydal do Chorvatska hledat pozemek, o kterém média hovořila.

V chorvatském katastru nemovitostí byli zpočátku v kolonce vlastníka uvedeni dva Slováci. Syn bývalého funkcionáře strany Směru Matej Gocník a Matúš Moravčík, synovec poslance Směru Antona Stredáka.

Ve „své“ vile si v létě pronajmu apartmán, říká Fico k chorvatské kauze

První jmenovaný tvrdil, že mu patřilo pouze parkoviště a pozemek u vily. Po čase ho na pozici vlastníka nahradil Chorvat Željan Bego, který podle dostupných informací pobývá v Rogoznici vedle Ražanje. Bego podle portálu Aktuality.sk tvrdí, že nemovitost již prodal státu, v katastru nemovitostí ale tato změna zatím není.

Během letošního roku se na chorvatském realitním webu objevil inzerát, přes který vilu v minulosti prodávali. Cena za dvoupatrovou nemovitost s bazénem a parkovištěm se šplhala až na 1,19 milionu eur (25 milionů korun).

