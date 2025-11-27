„Asi dostal peníze na marihuanu.“ Fico napadl autora hanlivého nápisu křídou

Slovenský premiér Robert Fico slovně napadl studenta, který nedávno křídou napsal nápisy na chodník mířené proti němu. Mladíka ve čtvrtek před poslanci slovenské sněmovny spojoval s hnutím Progresívne Slovensko. Tvrdil také, že gymnazista za nápisy mohl dostat peníze na marihuanu. Student spojení s opoziční stranou odmítl.
Robert Fico (20. září 2025)

Robert Fico (20. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Robert Fico v Popradu (14. listopadu 2025)
„Ten chlapec tam asi nebyl jen tak sám za sebe. Asi nejsme naivní a dokážeme si představit, že možná dostal několika eur na marjánku. Tak namaloval, co chtěl na ten chodník, samozřejmě, neboť takováto motivace je vždy velmi velká,“ řekl Fico ve sněmovně, kde odpovídal na dotazy poslanců.

Zrádce, jak chutná Putinův ko..., vítaly Fica nápisy u školy. Debatu se studenty zrušil

Dodal, že blízko studenta byla v této době poslankyně Progresívneho Slovenska Darina Luščíková. Strana na sociální síti Facebook k nahrávce s uvedenými výroky Fica napsala pouze: „už i nám došla slova“.

Strana v příspěvku Fica označila slangovým spojením „delulu king“, což je osoba, která věří nereálným věcem a je zcela přesvědčena o jejich pravdivosti.

Někteří představitelé Ficovy strany Směr-sociální demokracie už dříve tvrdili, že uvedená poslankyně Progresívneho Slovenska mohla středoškoláka ovlivnit.

Křídová revoluce. Slovenskem se na podporu studenta šíří nápisy proti Ficovi

Luščíková pak podle slovenských médií výtky odmítla a sám student uvedl, že Luščíkovou nezná a ani ho ke kreslení nápisů proti Ficovi nenabádala.

Student jménem Michal, který vystupuje pod přezdívkou Muro, se už dříve vymezil vůči všem politickým stranám.

Před třemi týdny nakreslil nejen „Dost bylo Fica“, ale i nápis s vulgárním výrazem, patrně v reakci na dřívější schůzky Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu. Jděte si do války, řekl jim

Gymnazistu po jeho nápisech následovalo mnoha lidí a po celé zemi se začaly šířit křídou napsané vzkazy proti předsedovi slovenské vlády.

Sám student pak na výročí sametové revoluce v projevu na občanském shromáždění v Bratislavě řekl, že pravda napsaná křídou na chodník má stále větší váhu než lži z úřadu vlády.

Nešlo o první Ficův výpad proti studentům. Letos v lednu slovenský premiér nazval jiného středoškoláka, který odmítl podat ruku prezidentu Peteru Pellegrinimu, nevychovaným puberťákem a na sociální síti psal také o rozdávání facek.

