„Je to velká neúcta, když někdo zemi, která měla největší podíl na vítězství nad fašismem a měla největší oběti, vzkazuje: Oslavujte si, my vám tam možná hodíme nějaký dron. Toto do moderní politiky nepatří,“ prohlásil Fico.

Zelenskyj v pátek redaktorům agentury AFP a dalším novinářům ohledně chystaných slavností v Moskvě a jejich bezpečnosti řekl: „Nemůžeme přebrat odpovědnost za to, co se děje na území Ruské federace. To oni zajišťují bezpečnost.“ Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová toto prohlášení označila za hrozbu od „teroristy mezinárodních rozměrů“. Podle ní ohrožuje bezpečnost „válečných veteránů, kteří v posvátný den přijdou na průvody a oslavy“.

Podle slovenského premiéra je Zelenskyj na omylu, pokud se domnívá, že jeho vyjádření způsobí odřeknutí účasti zahraničních delegací. Dodal, že on sám na oslavy do Moskvy „jednoduše jede“. Součástí oficiální slovenské delegace budou kromě Fica už jen dva studenti. Slovenský premiér ale uvedl, že do Moskvy pojedou také slovenští poslanci a europoslanci.

„Jedu vzdát respekt a úctu národu, který sehrál rozhodující úlohu při porážce Hitlera, národu, který nejvíce trpěl,“ řekl Fico o oslavách vítězství nad Německem, v jehož čele stál Adolf Hitler.

Podle slovenských médií bude Fico jediným státníkem EU, který se uvedených oslav v Moskvě zúčastní. Slovenský list Sme napsal, že na vzpomínkovou akci do Ruska se nechystá ani jeden z nejbližších evropských spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, maďarský premiér Viktor Orbán.

Právě politici Slovenska a Maďarska, na rozdíl od jiných státníků v EU, se setkávají s ruskými kolegy i během pokračující vojenské agrese Ruska na Ukrajině. Bratislava i Budapešť také kritizují protiruské sankce EU a vojenskou pomoc, kterou některé západní země poskytují Ukrajině.

Fico řekl, že dohodou s USA, na jejímž základě Američané získají přístup k ukrajinským přírodním zdrojům a díky níž vznikne společný investiční fond obnovy Ukrajiny, se Zelenskyj snaží dosáhnout pokračování války a oslabit americké snahy o mírové řešení konfliktu. Spojené státy vedené novou administrativou prezidenta Donalda Trumpa tlačí Rusko i Ukrajinu k dohodě o ukončení bojů.

Slovenský premiér v uplynulých měsících opakovaně kritizoval Zelenského za ukrajinské rozhodnutí neprodloužit smlouvu s Moskvou o tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území. Právě touto trasou dříve odebíralo ruský plyn také Slovensko, které surovinu nyní dostává prostřednictvím jiných plynovodů.

Rušení programu? Fico cítí následky atentátu

Fico, který v uplynulých dnech opakovaně rušil část svého pracovního programu, na tiskové konferenci řekl, že je schopen vykonávat náročnou práci. Dal ale najevo, že i téměř rok poté, co ho útočník opakovaně postřelil, trpí následky pokusu o atentát. „Jsou jisté věci, které jsou spojené s atentátem a které mi brání absolvovat čtyřhodinovou cestu v autě,“ poznamenal.

Fico od předloňského nástupu do čela své již čtvrté vlády často neumožnil na tiskových konferencích klást novinářům dotazy nebo zástupcům některých médií na otázky neodpověděl. Své postoje k různým záležitostem dlouhodobě zveřejňuje v příspěvcích a nahrávkách na facebooku. Nedělní tiskovou konferenci „k aktuálním tématům“ poprvé svolal minulý víkend a dnes řekl, že z této jeho formy komunikace se stane tradice.

Právě o nedělích například slovenské televizní stanice vysílají diskusní relace s politiky. Premiér prohlásil, že by chtěl dosáhnout dohody s ostatními politiky, aby tyto relace byly přesunuty na pracovní dny, neboť neděle má být dnem pracovního klidu. Sám Fico přitom v minulosti opakovaně svolával tiskové konference právě na neděle.

Si stráví v Rusku několik dní

Čínský prezident Si Ťin-pching bude na oficiální návštěvě Ruska od 7. do 10. května. Bude jednat se svým protějškem Vladimirem Putinem o strategickém partnerství obou zemí, informoval Kreml. Během návštěvy bude podle něj podepsáno několik dokumentů o spolupráci.

Oficiální návštěvu a Si Ťin-pchingovu účast na vojenské přehlídce na Rudém náměstí války Putin oznámil na začátku dubna při jednání s čínským ministrem zahraničí Wangem I v Moskvě. Putin čínského prezidenta označil za „hlavního hosta“, bez něhož přehlídka nezačne.

Podle dřívějších informací chce Putin s čínským protějškem jednat o bilaterálních vztazích a o spolupráci v mezinárodních organizacích, včetně OSN či sdružení rozvíjejících se ekonomik BRICS.

V Rusku oslavy Dne vítězství spočívají především ve vojenské přehlídce na Rudém náměstí před Kremlem, která bývá vnímána jako ukázka ruské vojenské moci. Zástupci většiny západních zemí se jich nezúčastní kvůli ruské agresi proti Ukrajině.

Chystá se na ně ale například právě Fico, srbský prezident Alexandar Vučić nebo prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva. Vučić však kvůli zdravotním komplikacím musel přerušit návštěvu USA.