Úsměvná situace se odehrála ve čtvrtek před začátkem mimořádného summitu Evropské rady. Na záběrech z jednacího sálu Meloniová míří ke svému místu a hned za ní kráčí Robert Fico s její dámskou taškou v ruce. Jakmile italská premiérka dorazila ke stolu, kabelku si od něj převzala a slovenský předseda vlády pokračoval dál ke své židli.
Sám Fico si z celé situace udělal legraci na svém facebookovém profilu, kam k fotografiím s kabelkou připsal: „Evropská spolupráce má i své praktické stránky. Občas to znamená i pomoci kolegyni s věcmi.“
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Samotné jednání v Bruselu přitom provázela napjatá atmosféra a lídři byli podle slov Meloniové od dohody na novém sedmiletém rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 vzdáleni „světelné roky“. Zatímco část zemí v čele s Německem požaduje další škrty v navrhované částce 1,582 bilionu eur (38,7 bilionu korun), Itálie, Slovensko i Česko odmítají snižování výdajů a snaží se uhájit peníze na zemědělství a rozvoj regionů.