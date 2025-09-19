V autě uviděl, jak Ficovi krvácí břicho. Člen ochranky u soudu popsal atentát

  11:26
Atentátník na slovenského premiéra Roberta Fica při loňské střelbě na politika mířil na jeho trup. U soudu s obžalovaným střelcem Jurajem Cintulou to řekl příslušník ochranné služby Peter Čerepkai, který byl na místě incidentu. Cintula, který se hájí tím, že Fica nechtěl zabít, už sám dříve tvrdil, že pistolí nemířil na hlavu ale na trup ministerského předsedy.
Slovenského premiéra Roberta Fica postřelili v obci Handlová před kulturním...

Slovenského premiéra Roberta Fica postřelili v obci Handlová před kulturním domem, kde předtím zasedala slovenská vláda. (15. května 2024) | foto: Reuters

Juraj Cintula u soudu v Banské Bystrici (8. července 2025)
Transport postřeleného premiéra Fica do nemocnice (15. května 2024)
Zadržená osoba po střelbě na slovenského premiéra Roberta Fica po zasedání...
Juraj Cintula u soudu v Banské Bystrici (8. července 2025)
Obhajoba nezpochybňuje, že Cintula loni v květnu z bezprostřední blízkosti střílel na politika, který po výjezdním jednání vlády ve městě Handlová přišel pozdravit lidi na náměstí. Cintulův advokát Namir Alyasry ale odmítá názor žalobkyně, že tím jeho klient spáchal trestný čin teroristického útoku. Za ten slovenský trestní zákoník předpokládá doživotí. Původně byl Cintula stíhán za pokus o úkladnou vraždu, za který by mu hrozil trest vězení 25 let nebo doživotí.

Čerepkai u soudu uvedl, že hlaveň útočníka mířila na tělo a že střelec měl ruku nad zábranami, které oddělovaly premiéra skupiny lidí. Svědek také řekl, že při střelbě stál za Ficem. Zranění premiéra si tedy nevšiml hned, ale krvácející ruku a břicho politika zaznamenal ve voze, kterým Fica z místa atentátu ochranka odvážela.

Cintula opakovaně uvedl, že Fica nechtěl zabít, pouze zranit. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, dále kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico kvůli vážným zraněním podstoupil operace.

Ať žije demokracie, křičel atentátník u soudu. Fico omezoval kulturu, zdůvodnil

Podle žalobkyně útočník vystřelil na Fica pětkrát. Cintula už při policejním výslechu tvrdil, že po první ráně ztratil kontrolu nad pistolí, a to kvůli tomu, že proti němu zakročila Ficova ochranka.Tuto jeho verzi ale nepotvrdil u soudu další příslušník ochranné služby Lukáš Beneš, který řekl, že si nepamatuje, zda zákrok jeho kolegů následoval už po prvním výstřelu.

Dopoledne pak soud z hlavního líčení vyloučil veřejnost, včetně novinářů, a to kvůli přehrávání nahrávek z konverzace mezi policejním agentem a Cintulou, který byl nasazen na atentátníka po jeho zadržení.

Jiní členové Ficovy ochranky vypovídali v případu u soudu již v srpnu. Podle jednoho z nich, ochranka zakročila proti útočníkovi už po prvním výstřelu z pistole, další střely ale přesto následovaly.

Proti útočníkovi jsem zakročil po prvním výstřelu, řekl u soudu člen Ficovy ochranky

Někteří odborníci krátce po atentátu poukázali na možné chyby členů ochranné služby slovenského premiéra. Slovenská policejní inspekce letos ale zastavila trestní stíhání ve věci jejich možného pochybení.

Fico v minulosti tvrdil, že atentátník je prodlouženou rukou nenávisti slovenské opozice. V minulosti se Cintula zúčastnil protivládních protestů. Důkazy o jeho propojení s opozičními stranami během soudního líčení, které začalo letos v červenci, dosud nezazněly.

Opoziční politici zase poukazovali na Ficova vyjádření, kterými podle nich nynější předseda slovenské vlády přispěl k napětí ve slovenské společnosti.

19. září 2025  11:30

19. září 2025  11:26

