Podle amerických představitelů se bude jednat o první podcast moderovaný úřadujícím ministrem. Kennedy v pořadu s názvem The Secretary Kennedy Podcast (Podcast ministra Kennedyho) povede rozhovory s doktory, vědci a zaměstnanci ministerstva zdravotnictví. „Pojmenujeme konkrétní síly, které brání v cestě k veřejnému zdraví,“ říká ministr v klipu.
Nástup na post ministra zdravotnictví v administrativě prezidenta Donalda Trumpa loni poskytl Kennedymu novou platformu pro šíření svých názorů, z nichž některé jsou v rozporu s převládajícím vědeckým konsenzem.
Kennedy například hovoří o teorii, že dětské vakcíny způsobují autismus. V minulosti také propagoval konspirační teorii, že vakcína proti koronaviru byla vyvinuta s cílem ovládat lidi pomocí mikročipů. Podcast by jeho názory mohl ještě více zviditelnit, podotýká AP.
Podle představitelů Trumpovy administrativy projekt Kennedymu umožní předávat posluchačům informace o chronických onemocněních a možnostech péče o zdraví. „Je to součástí naší širší strategie, jak dostat poselství ‚Učiňme Ameriku opět zdravou‘ k co největšímu publiku,“ uvedl šéf digitálního oddělení ministerstva zdravotnictví Liam Nahill.
Někteří kritici míní, že pořad bude sloužit k šíření nepravd. Jedná se o „další oficiální kanál k šíření dezinformací, které vnesou ještě více nebezpečných konspiračních teorií do mainstreamu,“ řekla Grace Silvová, mluvčí politického akčního výboru 314 Action, jehož cílem je prosazovat zvolení vědců do Kongresu.
Zatímco Kennedy se v upoutávce na podcast zaměřil na téma odhalování lží, podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Andrewa Nixona bude pořad pokrývat i otázky dostupnosti a další témata, která jsou pro americké voliče podle průzkumů důležitá před listopadovými volbami do Kongresu. „Američané se shodují na potřebě neodkladně řešit chronická onemocnění, zlepšit stravování, kvalitu potravin a snížit náklady na zdravotní péči,“ řekl Nixon.