Zpochybňovač očkování Kennedy chystá podcast o zdraví. Chci odhalit lži, říká

Autor: ,
  6:57
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, který dlouhodobě zpochybňuje přínos očkování a v minulosti šířil nejrůznější konspirační teorie, příští týden spustí podcast o veřejném zdraví. Oznámil, že v něm chce odhalovat lži, které Američanům způsobují onemocnění. Projekt zahájí novou éru radikální transparentnosti ve vládě, prohlásil Kennedy.
Robert F. Kennedy Jr. na mítinku v Kalifornii (30. března 2024)

Robert F. Kennedy Jr. na mítinku v Kalifornii (30. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Nezávislý kandidát na prezidenta Spojených států Robert F. Kennedy mladší se na...
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší po boku amerického...
Nezávislý kandidát na prezidenta Spojených států Robert F. Kennedy mladší se na...
Nezávislý kandidát na prezidenta Spojených států Robert F. Kennedy mladší se na...
19 fotografií

Podle amerických představitelů se bude jednat o první podcast moderovaný úřadujícím ministrem. Kennedy v pořadu s názvem The Secretary Kennedy Podcast (Podcast ministra Kennedyho) povede rozhovory s doktory, vědci a zaměstnanci ministerstva zdravotnictví. „Pojmenujeme konkrétní síly, které brání v cestě k veřejnému zdraví,“ říká ministr v klipu.

Nástup na post ministra zdravotnictví v administrativě prezidenta Donalda Trumpa loni poskytl Kennedymu novou platformu pro šíření svých názorů, z nichž některé jsou v rozporu s převládajícím vědeckým konsenzem.

Kennedy například hovoří o teorii, že dětské vakcíny způsobují autismus. V minulosti také propagoval konspirační teorii, že vakcína proti koronaviru byla vyvinuta s cílem ovládat lidi pomocí mikročipů. Podcast by jeho názory mohl ještě více zviditelnit, podotýká AP.

Podle představitelů Trumpovy administrativy projekt Kennedymu umožní předávat posluchačům informace o chronických onemocněních a možnostech péče o zdraví. „Je to součástí naší širší strategie, jak dostat poselství ‚Učiňme Ameriku opět zdravou‘ k co největšímu publiku,“ uvedl šéf digitálního oddělení ministerstva zdravotnictví Liam Nahill.

Někteří kritici míní, že pořad bude sloužit k šíření nepravd. Jedná se o „další oficiální kanál k šíření dezinformací, které vnesou ještě více nebezpečných konspiračních teorií do mainstreamu,“ řekla Grace Silvová, mluvčí politického akčního výboru 314 Action, jehož cílem je prosazovat zvolení vědců do Kongresu.

Zatímco Kennedy se v upoutávce na podcast zaměřil na téma odhalování lží, podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Andrewa Nixona bude pořad pokrývat i otázky dostupnosti a další témata, která jsou pro americké voliče podle průzkumů důležitá před listopadovými volbami do Kongresu. „Američané se shodují na potřebě neodkladně řešit chronická onemocnění, zlepšit stravování, kvalitu potravin a snížit náklady na zdravotní péči,“ řekl Nixon.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Zpochybňovač očkování Kennedy chystá podcast o zdraví. Chci odhalit lži, říká

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

ilustrační snímek

Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i...

10. dubna 2026

Turek může v Bruselu hlasovat, tvrdí bez posudku resort. Praxe a unijní právo se liší

Premium
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministerstvo životního prostředí si nadále stojí za tím, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek může na Radě EU hlasovat i přesto, že resort v této věci nedisponuje žádným právním...

10. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.