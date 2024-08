Kennedy zvažuje, že odstoupí z kandidatury. Chce pomoci Trumpovi proti Harrisové

Kennedy a nezávislí podle Nicole Shanahanové nyní riskují, že odčerpají hlasy možných voličů Trumpa, což by otevřelo cestu k listopadovému volebnímu vítězství demokratky Kamaly Harrisové a jejího volebního partnera Tima Walze. Viceprezidentka Harrisová se uchází o Bílý dům v nacházejících prezidentských volbách poté, co svou kampaň za znovuzvolení ukončil současný prezident Joe Biden.

„Nebo teď odstoupíme a spojíme síly s Donaldem Trumpem,“ uvedla Shanahanová v rozhovoru s losangeleskou mediální společností Impact Theory. Na otázku, kdy se Kennedyho kampaň rozhodne, ale neodpověděla. S týmem Harrisové Kennedyho kampaň podle Shanahanové nejednala.

Trump v úterý televizi CNN řekl, že by „rozhodně byl otevřený“ možnosti, že by Kennedy v jeho administrativě hrál roli, pokud by nezávislý kandidát republikána podpořil a svou kampaň ukončil. „Mám ho rád, respektuju ho,“ řekl Trump. „Je to moc chytrý chlap, znám ho hrozně dlouho,“ dodal republikánský exprezident s tím, že netušil, že Kennedy zvažuje ukončení kampaně.

„Jako vždy jsem ochoten hovořit s představiteli jakékoli politické strany, abych podpořil cíle, kterým jsem sloužil 40 let ve své kariéře i v této kampani,“ uvedl Kennedy v úterním prohlášení na síti X.

Robert F. Kennedy mladší, synovec zavražděného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, se zabývá ochranou životního prostředí, vystupoval proti očkování během pandemie nemoci covid-19 a podporoval některé konspirační teorie. Původně chtěl vyzvat amerického prezidenta Joea Bidena v souboji o demokratickou nominaci, ale přešel ke kandidatuře jako nezávislý.

Kennedyho čeká v mnoha státech nelehký boj o kvalifikaci do prezidentské volby, ale v těsném souboji mezi Harrisovou a Trumpem by mohl odčerpat dostatek hlasů nerozhodnutých voličů, aby to mělo značný vliv. Kennedyho podpora v průzkumu agentury Ipsos z tohoto měsíce činila čtyři procenta.