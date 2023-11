ANALÝZA: Premiér Sunak se zbavil ministryně, která mu kradla titulky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Stál za tím jen ledový mocenský kalkul. To je důvod, proč premiér Rishi Sunak loni jmenoval ambiciózní Suellu Bravermanovu do funkce britské ministryně vnitra. Třiačtyřicetiletá politička, která má podobně jako premiér indické předky, totiž Sunaka podpořila u vlivného pravého křídla konzervativní strany, když mířil do nejvyšší vládní pozice. Na oplátku líčila na nějaké vládní angažmá, kterého se tedy také dočkala. Jenže byla podle všeho až moc horlivá.