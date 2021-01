Ve Francii válčí o Rimbauda. Macron ho v Pantheonu nechce, rodina ano

Ostatky francouzského básníka Rimbauda se nepřemístí do mauzolea Pantheon ani navzdory celofrancouzské kampani, že by si básník a ikona práv gayů tuto čest měl zasloužit. O tom, že se na „pařížský Slavín“ básník nepřesune, rozhodl prezident Macron. S informací přišel britský deník The Guardian.

Petici za přesun básníkových ostatků podepsaly tisíce Francouzů v čele s ministryní kultury Roselyne Bachelotovou. „Básník by nakonec měl spočinout vedle svého blízkého přítele Paula Verlaina v centru Paříže,“ navrhla ministryně. O přesun pozůstatků usilují také příbuzní slavného Francouze.

Arthur Rimbaud (1854–1891) Je spolu s generačním druhem Paulem Verlainem považován za jednoho z nejnápaditějších francouzských básníků z takzvané generace prokletých. Oba se kromě poezie proslavili bujarým životem plným sexu a drog, mnohdy na hranici zákona.



Ve slavném pařížském Pantheonu, který leží v centru města, leží vedle Voltaira, Rousseaua, Dumase, Huga i další významné osobnosti francouzského politického a kulturního života.



Macron v dopise adresovaném právě básníkově příbuzným argumentuje, že při veškeré úctě hrob zůstane v jeho domovině v Charleville-Mézieres ve východní Francii, kde Rimbauda v roce 1891 pochovali.



„Rozhodně nechci vystupovat v roli odpůrců přání rodiny, ale Rimbaudovy ostatky zůstanou tam, kde jsou,“ napsal Macron právníkům příbuzných. Ve své funkci má na takové rozhodnutí právo jako jediný.



Už v roce 2018 ho prezident využil v případě pohřbu někdejší ministryně a přeživší holocaustu Simone Veilové, kterou také na Macronův popud pohřbili právě v Pantheonu, uzavírá The Guardian.

Mauzoleum Pantheon má pro Francouze silný symbolický význam. Právě sem v červenci roku 2019 vtrhly stovky nelegálních migrantů, když po vládě požadovaly právo zůstat ve Francii.