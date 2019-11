Zločin a násilí svírají Řím. Radní chtějí povolat na pomoc dokonce armádu

Bylo to dílem okamžiku. Dva muži v motorkářských helmách vtrhli do Caffé Europeo na jižním římském předměstí Cinecitta. Šestapadesátiletý čínský majitel baru chvíli zápasil s jedním z útočníků. Vyšla rána a zločincův komplic se skácel mrtvý k zemi. Zraněn byl majitel Čou Čhao-kchang, stejně jako první ze zločinců. „Nejsem žádný odvážlivec, ale motivovaly mě obavy z toho, co by se mohlo lidem okolo stát,“ vykládal listu Il Messaggero jeden ze svědků, který pomáhal útočníky zneškodnit.