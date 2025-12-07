Italský antimonopolní úřad, který má pravomoci i v oblasti ochrany spotřebitelů, vedl proti podniku ATAC řízení kvůli soustavnému nedodržování standardů kvality veřejné dopravy. Aby řízení ukončil smírem, souhlasil ATAC s řadou opatření včetně systému odškodnění v případě nadměrných zpoždění linek.
Od 1. ledna tak podnik spustí systém, který umožní požádat o odškodnění ve výši 50 centů eura (12,3 Kč) za každý spoj zpožděný o 15 minut a více, pokud ho nezavinily okolnosti nezávislé na vůli dopravního podniku. Žádosti ovšem bude možné podávat jen prostřednictvím mobilní aplikace a tuto možnost navíc dostanou jen držitelé ročního předplatného.
Na odškodnění, které bude mít podobu poukázky na nákup jízdného, budou moci získat maximálně 250 euro, což je cena ročního předplatného.
ATAC se také zavázal odškodnit roční předplatitele za zpoždění v letech 2024 poukázkou ve výši pěti eur. Vedle toho podnik tvrdí, že realizoval investice a změny v údržbě vozového parku, které by měly zvýšit jeho spolehlivost.
Problém je i simulování řidičů
Hlavním prostředkem římské MHD jsou autobusy, které se proplétají úzkými uličkami centra města i chaotickou římskou dopravu. Budování podzemních drah ve městě, které podle antických historiků bylo založeno 21. dubna 753 před naším letopočtem, komplikují bohaté archeologické nálezy. V posledních letech římská radnice zvažuje posílení tramvajových linek.
Organizaci veřejné dopravy v italské metropoli komplikuje podle odborníků i rozsáhlé území města, rozkládajícího se na skoro 1300 kilometrech čtverečních. V uplynulých letech způsobovaly problémy s provozem MHD i poruchovost vozů či skokové růsty nemocnosti řidičů, které kritici podezřívali ze simulování zdravotních problémů.