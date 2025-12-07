Dopravní peklo v Římě. Za zpoždění hlemýždí MHD začne vyplácet odškodnění

  16:31
Už při zpoždění o patnáct minut a více mohou římští cestující v hromadné dopravě požádat o finanční odškodnění. Právo na něj budou mít při nadměrném zpoždění spojů, které vznikne chybou dopravního podniku ATAC. Dopravní situace v hlavním italském městě je už několik let neutěšená a je známá pro svou nepravidelnost. Autobusy se podle místních proplétají uličkami „hlemýždím“ tempem.
Italský antimonopolní úřad, který má pravomoci i v oblasti ochrany spotřebitelů, vedl proti podniku ATAC řízení kvůli soustavnému nedodržování standardů kvality veřejné dopravy. Aby řízení ukončil smírem, souhlasil ATAC s řadou opatření včetně systému odškodnění v případě nadměrných zpoždění linek.

Od 1. ledna tak podnik spustí systém, který umožní požádat o odškodnění ve výši 50 centů eura (12,3 Kč) za každý spoj zpožděný o 15 minut a více, pokud ho nezavinily okolnosti nezávislé na vůli dopravního podniku. Žádosti ovšem bude možné podávat jen prostřednictvím mobilní aplikace a tuto možnost navíc dostanou jen držitelé ročního předplatného.

Římská parkovací tragédie. Italové marní čas hledáním parkování

Na odškodnění, které bude mít podobu poukázky na nákup jízdného, budou moci získat maximálně 250 euro, což je cena ročního předplatného.

ATAC se také zavázal odškodnit roční předplatitele za zpoždění v letech 2024 poukázkou ve výši pěti eur. Vedle toho podnik tvrdí, že realizoval investice a změny v údržbě vozového parku, které by měly zvýšit jeho spolehlivost.

Problém je i simulování řidičů

Hlavním prostředkem římské MHD jsou autobusy, které se proplétají úzkými uličkami centra města i chaotickou římskou dopravu. Budování podzemních drah ve městě, které podle antických historiků bylo založeno 21. dubna 753 před naším letopočtem, komplikují bohaté archeologické nálezy. V posledních letech římská radnice zvažuje posílení tramvajových linek.

V Římě vykopali starověké ruiny ze 2. století, komplikují stavbu metra

Organizaci veřejné dopravy v italské metropoli komplikuje podle odborníků i rozsáhlé území města, rozkládajícího se na skoro 1300 kilometrech čtverečních. V uplynulých letech způsobovaly problémy s provozem MHD i poruchovost vozů či skokové růsty nemocnosti řidičů, které kritici podezřívali ze simulování zdravotních problémů.

Další weby

