Římanům se při nácviku vojenské přehlídky splašili koně. Zranili dvě ženy

  17:36
V Římě se v pátek večer během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně a v provozu cválali po ulici. Po této neobvyklé podívané vznikly materiální škody a dvě ženy se lehce zranily. Incident je předmětem vyšetřování.

Podle policie se incident stal v pátek chvíli před půlnocí na vytížené dopravní tepně Via Cristofo Colombo, která vede z italské metropole na pobřeží k městu Ostia.

Koně byli v prostoru, kde je připravovali na vojenskou přehlídku, nicméně je vyplašily dělbuchy. Vběhli na ulici, kde vyvolali chaos. Řidiči volali policii a hlásili, že mezi projíždějícími auty jsou koně. Policie musela dopravní tepnu uzavřít. Část koní se podařilo během tohoto zásahu odchytit.

V Itálii se během cvičení srazila dvě armádní letadla, oba piloti zahynuli

Poškozeno bylo nejméně jedno auto. Jedna policistka a jedna příslušnice jezdectva utrpěly pohmožděniny. Incident vyšetřuje městská policie a polovojenská policie (carabinieri).

Itálie si 2. června připomíná Den republiky, výročí založení současného státu v roce 1946.

