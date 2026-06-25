Na konci května informovala italská média o devětadvacetileté turistce z Paraguaye, jež na virálním videu přelezla zábrany, skočila do historické fontány a zaplavala si. Následně zasáhli dva členové ochranky, kteří na ženu podle portálu La Voce křičeli, ať „vypadne“. Dostala pokutu 450 eur, v přepočtu necelých 11 tisíc korun.
Zhruba dva týdny před tímto incidentem se ve fontáně vykoupal novozélandský turista. Tento třicetiletý muž za svou šipku a pár temp ve vodě odnesl pokutu 500 eur, tedy ještě asi o tisícikorunu více než Paraguayanka, a zákaz vstupu k památce. Informoval o tom novozélandský portál Stuff. Později vyšlo najevo, že u Novozélanďana to nebyl první pokus zaplavat si v této fontáně.
Tyto dva zmedializované případy nejsou zdaleka jediné. Podle některých italských médií dochází k podobným incidentům téměř denně. „V horkých dnech se pokuty rychle množí a tento jev se na sociálních sítích stále více rozmáhá,“ píše portál Master X. Místní volají po vyšších pokutách.
Portál rovněž připomíná slavnou scénu z italsko-francouzského filmu Sladký život od Federica Felliniho, kde se ve fontáně v noci koupe Anita Ekbergová coby Silvie.
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Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony
Fontána di Trevi je jedna z nejnavštěvovanějších památek v Římě. Vstup k ní byl zpoplatněn na začátku února letošního roku a činí dvě eura na osobu. Netýká se obyvatel Říma a okolních měst. Za první měsíc opatření vydělala radnice 435 tisíc eur, v přepočtu přes 10 a půl milionu korun. Město památku rovněž nechalo obehnat zátarasy. Zpoplatněním si slibovalo zmírnění davů kolem památky.
„Je to model správy, který zaručuje lepší ochranu našich památek a návštěvníkům poskytuje jedinečnou zkušenost, která je výrazně lepší než v minulosti,“ řekl tehdy radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato.
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23. prosince 2024