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Vypadni! Turisté v Římě se navzdory zákazu koupou ve fontáně di Trevi

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  13:06
Římská historická fontána di Trevi stále láká turisty, navzdory zpoplatněnému vstupu. Ten italské metropoli za první měsíc opatření vynesl přes 10 milionu korun. Někteří turisté se ale ve vedrech, která aktuálně sužují evropský kontinent, neváhají ve fontáně vykoupat. Hrozí jim přitom pokuta až ve výši 500 eur.

Na konci května informovala italská média o devětadvacetileté turistce z Paraguaye, jež na virálním videu přelezla zábrany, skočila do historické fontány a zaplavala si. Následně zasáhli dva členové ochranky, kteří na ženu podle portálu La Voce křičeli, ať „vypadne“. Dostala pokutu 450 eur, v přepočtu necelých 11 tisíc korun.

Turisté se ve Fontáně di Trevi koupou i přes zákaz.
Řím chce zkrotit masový turismus, u fontány di Trevi nově vybírá poplatek 2 eura. (2. února 2026)
Řím chce zkrotit masový turismus, u fontány di Trevi nově vybírá poplatek 2 eura. (2. února 2026)
Řím chce zkrotit masový turismus, u fontány di Trevi nově vybírá poplatek 2 eura. (2. února 2026)
32 fotografií

Zhruba dva týdny před tímto incidentem se ve fontáně vykoupal novozélandský turista. Tento třicetiletý muž za svou šipku a pár temp ve vodě odnesl pokutu 500 eur, tedy ještě asi o tisícikorunu více než Paraguayanka, a zákaz vstupu k památce. Informoval o tom novozélandský portál Stuff. Později vyšlo najevo, že u Novozélanďana to nebyl první pokus zaplavat si v této fontáně.

Tyto dva zmedializované případy nejsou zdaleka jediné. Podle některých italských médií dochází k podobným incidentům téměř denně. „V horkých dnech se pokuty rychle množí a tento jev se na sociálních sítích stále více rozmáhá,“ píše portál Master X. Místní volají po vyšších pokutách.

Portál rovněž připomíná slavnou scénu z italsko-francouzského filmu Sladký život od Federica Felliniho, kde se ve fontáně v noci koupe Anita Ekbergová coby Silvie.

Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony

Fontána di Trevi je jedna z nejnavštěvovanějších památek v Římě. Vstup k ní byl zpoplatněn na začátku února letošního roku a činí dvě eura na osobu. Netýká se obyvatel Říma a okolních měst. Za první měsíc opatření vydělala radnice 435 tisíc eur, v přepočtu přes 10 a půl milionu korun. Město památku rovněž nechalo obehnat zátarasy. Zpoplatněním si slibovalo zmírnění davů kolem památky.

„Je to model správy, který zaručuje lepší ochranu našich památek a návštěvníkům poskytuje jedinečnou zkušenost, která je výrazně lepší než v minulosti,“ řekl tehdy radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato.

23. prosince 2024
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