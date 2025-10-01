Japonská ostrovní říše, která je stále třetí až čtvrtou nejsilnější ekonomikou planety (podle toho, které kritérium použijeme), může díky této křehké 64leté ženě zažít začátkem října pořádné politické tsunami.
Nebo ještě jinak: Politička, která proplouvá japonskými politickými vodami už dlouhé roky, má nyní poměrně slušnou šanci stát se vůbec první premiérkou v historii země vycházejícího slunce. Zdaleka ale nejde jen o tento případný „genderový průlom“, jež by byl ve stále silně maskulinním Japonsku záležitostí vskutku revoluční.
Narodila se jako dcera obyčejného policisty a prožila na japonské poměry divoké mládí. Jezdila s partou vlasatých motorkářů a hrála na bicí v heavymetalové kapele. Milovala Black Sabbath a Iron Maiden.