Přijde zase říjnové překvapení? Trumpa i Harrisovou děsí postrach voleb

Témat, u nichž musí Kamala Harrisová i Donald Trump pečlivě volit slova, je v posledních dnech více než dost a netradičně v nich hrají roli i rozmary počasí. Hurikán Helene si shodou okolností pro své řádění vybral i dva z takzvaných swing states, konkrétně Georgii a Severní Karolínu. Miliardové škody na majetku a smutná bilance nejméně dvou set mrtvých se tak stala nejen lidskou tragédií, ale i politickým tématem.

Harrisová během sobotní cesty po Severní Karolíně slíbila víc než okamžitou pomoc. „Jsme tu, abychom odstartovali něco dlouhodobého,“ prohlásila demokratická kandidátka. Trump moc dobře ví, že pro jeho volební matematiku je kriticky nutné, aby oba státy získal pro sebe. V Georgii prohlásil, že na zahlazování škod po hurikánu „nejsou peníze kvůli tomu, že je Bidenova administrativa musela investovat do řešení migrační otázky“. Opomněl dodat, že oba balíky peněz pochází ze dvou oddělených programů a nelze je tedy zaměňovat.

Televizní stanice BBC však připomíná, že o pravdivost Trumpových výroků nejde. Současná vláda bude v následujících týdnech pod drobnohledem a pokud svým slibům v zasažených regionech nedostojí, může přijít o tisíce hlasů. Ve většině případů by šlo o přijatelné ztráty, ale letošní volby jsou jiné a zejména ve swing states se rozdíly mezi oběma kandidáty pohybují na úrovni statistické chyby. Rozhodnout tak může třeba i dění ve světě.

Opakuje se to pořád dokola: Američany zahraniční dění nezajímá. Otřepaná fráze je i podle průzkumů pravdivá, jenže i bublající konflikty tisíce kilometrů od hranic USA mohou promluvit do listopadového hlasování. Turbulentní dění na Blízkém východě je toho důkazem. Doplatit mohou na toto téma takřka výhradně demokraté. Harrisová se prezentuje jako kandidátka změny, vůbec se však nedistancuje od zahraniční politiky Bidenovy administrativy.

Ta se stala v dění na Blízkém východě pasivně přihlížející loutkou vedenou izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Harrisovou může spasit jen klid zbraní, který však přijde jen těžko. A kde jsou tolik proklamované vazby na americké volby?

Demokratická kandidátka slibuje další podporu Izraeli, což se nelíbí početné skupině Arabů žijících v Americe a mladým voličům, kteří protestují na podporu Palestiny. V Michiganu se už během primárek Biden dočkal tvrdého odporu, další podobný výpad by demokraty připravil o jeden ze swing states.

A to opomíjíme možnost, že se konflikt rozšíří do celého regionu. Podle ekonomů by raketově vzrostly ceny pohonných hmot. Jestli jsou Američané na něco citliví, tak právě na potravu pro své masivní dvoustopé miláčky.

Alespoň jednou dobrou zprávou pro demokraty jsou průzkumy veřejného mínění ohledně ekonomických otázek, v nichž až donedávna na Trumpa výrazně ztráceli. V pátek navíc trh zaznamenal pád míry nezaměstnanosti na 4,1 procenta. Ve swing states nyní Harrisová Trumpa v problematice ekonomiky takřka dohnala, zejména v oblasti budoucího krocení inflace.

Demokraté rovněž alespoň na pár měsíců zažehnali krizi, která jim mohla ve volbách zlomit vaz. Zaměstnanci přístavů na východním pobřeží USA a v Mexickém zálivu na počátku října zahájili stávku za zvýšení mezd. Stála polovina americké námořní nákladní dopravy a škody se odhadovaly na pět miliard dolarů (přes 110 miliard Kč) denně. Hrozil růst cen potravin a řady dalšího základního zboží. Demokratům se podařilo vyjednat ukončení stávky, obě strany se k jednacím stolům vrátí až v lednu.

Aby toho nebylo málo, americká politická scéna moc dobře zná termín říjnové překvapení, které se do povědomí občanů dostalo po soupeření Ronalda Reagana a Jimmyho Cartera okořeněném americkými rukojmími v Íránu. Ne náhodou dochází k velkým a nečekaným odhalením na některého z kandidátů právě v říjnu, na žehlení následků totiž není čas.

Některé kauzy se promlčí, jiné dokážou pohřbít jinak skvěle vedenou kampaň. Carter by o tom mohl vyprávět. Své zkušenosti má s postrachem prezidentských kandidátů i Trump. Při soupeření s Hillary Clintonovou v říjnu 2016 čelil únikům nahrávek, na kterých se nelichotivě vyjadřuje o ženách. Pochází z nich i hláška o „sahání ženám do rozkroku“, připomíná list The New York Times. Trump tehdy celou situaci ustál a ve volbách zvítězil.