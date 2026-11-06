Rok 2026 bude druhým nejteplejším v historii měření, hlásí Copernicus

Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu dosáhla v letošním desátém měsíci 15,35 stupně, což je o 0,9 stupně více než průměr z období 1991-2020 a o 1,75 stupně nad průměrem z předprůmyslové éry 1850-1900. Říjen byl také třetím měsícem v řadě, kdy letos teploty přesáhly předindustriální průměr o více než 1,5 stupně.
V Evropě byl letošní říjen druhým nejteplejším v historii. Výjimečně silný klimatický jev El Niňo přispěl k tomu, že rekordních hodnot dosahovala povrchová teplota oceánu mimo polární oblasti, tedy mezi 60. rovnoběžkou severní a jižní šířky, kde činila 20,95 stupně.
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Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, informuje Copernicus
Podle letošního vývoje a statistického odhadu bude celosvětový průměr za celý rok 2026 rovněž nad touto hodnotou a stane se s osmdesátiprocentní pravděpodobností po předloňsku druhým nejteplejším.
Copernicus přitom upozorňuje, že existuje dvacetiprocentní pravděpodobnost, že by letošek převýšil rok 2024 a stal se nejteplejším rokem historie.