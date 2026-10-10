Na letišti v Rijádu se ozval výbuch. Areál evakuovali

Mezinárodní letiště krále Chálida čelilo útokům během tohoto týdne už několikrát. Ve čtvrtek při nich zemřeli tři saúdští civilisté.
K odpovědnosti za předchozí útoky se přihlásili jemenští povstalci Húsíové, které podporuje Írán. K sobotnímu incidentu se zatím nevyjádřili.
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Při útocích Húsíů na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé
Vedení letiště vydalo stručné upozornění, v němž cestujícím doporučilo, aby si u svých leteckých společností ověřili stav letů ještě před cestou na letiště.
Boje v Jemenu mezi povstalci Húsíi a vládními silami podporovanými Saúdskou Arábií v poslední době zesílily. Koalice vedená Rijádem poskytuje vládním jednotkám leteckou podporu a snaží se zvrátit nedávné územní zisky povstalců podél pobřeží Rudého moře.