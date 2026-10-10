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Na letišti v Rijádu se ozval výbuch. Areál evakuovali

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  15:43aktualizováno  16:00
Řídicí věž mezinárodního letiště krále Chálida v saúdskoarabském Rijádu. (19....

Řídicí věž mezinárodního letiště krále Chálida v saúdskoarabském Rijádu. (19. září 2026) | foto: AFP / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...
Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...
Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...
Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...
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Na letišti v saúdskoarabském Rijádu se ozval hlasitý výbuch. Dva regionální představitelé uvedli, že letiště se znovu stalo terčem útoku. Podle jednoho z nich letiště evakuovali, druhý uvedl, že letecký provoz se zastavil.

Mezinárodní letiště krále Chálida čelilo útokům během tohoto týdne už několikrát. Ve čtvrtek při nich zemřeli tři saúdští civilisté.

K odpovědnosti za předchozí útoky se přihlásili jemenští povstalci Húsíové, které podporuje Írán. K sobotnímu incidentu se zatím nevyjádřili.

Při útocích Húsíů na mezinárodní letiště v Saúdské Arábii zemřeli tři lidé

Vedení letiště vydalo stručné upozornění, v němž cestujícím doporučilo, aby si u svých leteckých společností ověřili stav letů ještě před cestou na letiště.

Boje v Jemenu mezi povstalci Húsíi a vládními silami podporovanými Saúdskou Arábií v poslední době zesílily. Koalice vedená Rijádem poskytuje vládním jednotkám leteckou podporu a snaží se zvrátit nedávné územní zisky povstalců podél pobřeží Rudého moře.

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Na letišti v Rijádu se ozval výbuch. Areál evakuovali

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