Češi poblíž Grossglockneru dvojnásobně překročili rychlost, jeden neměl řidičák

  12:08
Rakouská policie v neděli u města Heiligenblut zastavila tři řidiče z Česka, kteří v úseku místo povoleného limitu 70 kilometrů za hodinu jeli více než 140kilometrovou rychlostí. Padesátiletému muži za volantem sportovního automobilu policejní radar naměřil rychlost 142 kilometrů v hodině.
Událost se odehrála u obce Rojach nedaleko od začátku Grossglocknerské vysokohorské silnice. Další dva motoristé z Česka ve věku 43 a 20 let jeli podobně rychle a navíc mezi svými auty udržovali mimořádně malou vzdálenost, uvedla policie.

Ukázalo se také, že nejstarší motorista řídil vůz bez řidičského průkazu, a policie mu proto další jízdu v Rakousku zakázala. Řídit musel jeho 18letý syn.

Policie všechny tři řidiče obvinila ze značného překročení rychlosti, za což v Rakousku hrozí pokuta až pět tisíc eur (skoro 121 800 korun). V závažných případech i zabavení vozidla.

Grossglocknerská vysokohorská silnice vede úchvatnou alpskou scenérií až do výšky 2 571 metrů nad mořem. Tento asi 48kilometrový úsek je placený a v zimě je zavřený. Letos na něm sezona začala v sobotu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Češi poblíž Grossglockneru dvojnásobně překročili rychlost, jeden neměl řidičák

Grossglockner (Rakousko)

Rakouská policie v neděli u města Heiligenblut zastavila tři řidiče z Česka, kteří v úseku místo povoleného limitu 70 kilometrů za hodinu jeli více než 140kilometrovou rychlostí. Padesátiletému muži...

