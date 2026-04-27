Událost se odehrála u obce Rojach nedaleko od začátku Grossglocknerské vysokohorské silnice. Další dva motoristé z Česka ve věku 43 a 20 let jeli podobně rychle a navíc mezi svými auty udržovali mimořádně malou vzdálenost, uvedla policie.
Ukázalo se také, že nejstarší motorista řídil vůz bez řidičského průkazu, a policie mu proto další jízdu v Rakousku zakázala. Řídit musel jeho 18letý syn.
Policie všechny tři řidiče obvinila ze značného překročení rychlosti, za což v Rakousku hrozí pokuta až pět tisíc eur (skoro 121 800 korun). V závažných případech i zabavení vozidla.
|
Dva české horolezce zachraňovali z Grossglockneru, letěl pro ně vrtulník
Grossglocknerská vysokohorská silnice vede úchvatnou alpskou scenérií až do výšky 2 571 metrů nad mořem. Tento asi 48kilometrový úsek je placený a v zimě je zavřený. Letos na něm sezona začala v sobotu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz