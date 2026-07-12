Řidič najel do davu a zabil tak nejméně šest lidí a dalších sedm zranil. Informovala o tom agentura AFP s tím, že muž policistům řekl, že ztratil nad vozem kontrolu.
Řidiče policie zadržela. Zda byl pod vlivem, AFP neuvedla s tím, že rozbory ještě nejsou k dispozici. Hlavní zpravodajský server v Chile Emol informoval, že zadržený muž byl zaměstnancem námořnictva.
„Chilské námořnictvo sděluje, že v neděli 12. července dopoledne se jeden z členů této instituce, který nebyl ve službě a řídil osobní vozidlo, stal účastníkem vážné dopravní nehody, k níž došlo na ve Viña del Mar,“ cituje web z oficiálního prohlášení.
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K incidentu mělo dojít kolem 8:40 ráno tamního času. „Chilské námořnictvo hluboce lituje nenahraditelné ztráty lidských životů způsobené touto tragédií a vyjadřuje svou nejupřímnější soustrast rodinám a blízkým obětí. Rovněž přeje brzké a úplné uzdravení osob, které utrpěly zranění,“ dodala instituce podle serveru ve svém prohlášení.