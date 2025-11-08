Řidič na Floridě ujížděl policii a vjel do davu před barem. Čtyři zabil a 11 zranil

Řidič, který v sobotu krátce po půlnoci místního času prchal na Floridě před policejní hlídkou, vrazil v historické čtvrti Tampy do přeplněného baru a zabil před ním na chodníku čtyři lidi, 11 dalších zranil. Americká studie varuje před nebezpečím pro podezřelé, policisty a kolemjdoucí při policejních honičkách, které podle ní často převyšuje bezprostřední potřebu zadržet ujíždějícího.

Historická čtvrť Tampy je turisty vyhledávanou oblastí a známá svým nočním životem. Podezřelého řidiče původně zahlédla letecká hlídka kolem 0:40 ráno tamního času (6:40 SEČ) kvůli bezohledné jízdě na dálnici.

Následně floridská dálniční policie vozidlo dostihla a pokusila se provést manévr, který měl řidiče zastavit, ale byl neúspěšný. Podle policejního prohlášení se stříbrný sedan krátce předtím účastnil pouličních závodů v jiné čtvrti.

Do davu v New Orleans najelo auto, je 15 mrtvých. FBI útočníka identifikovala

Ve chvíli, kdy řidič zamířil do rušné čtvrti Ybor City, policie v honičce nepokračovala. Řidič pak nezvládl řízení a srazil více než deset lidí stojících před barem, uvedla policie. Tři lidé zemřeli na místě, čtvrtý zemřel v nemocnici. Ošetřeno v nemocnici muselo být dalších osm lidí, jejich stav je ale stabilizovaný.

„Celé naše město pociťuje tuto ztrátu,“ uvedla na sociální síti X starostka Tampy Jane Castorová.

Policie 22letého Silase Sampsona zadržela a nyní bude čelit obvinění ze čtyřnásobného zabití

V posledních letech se některé americké státy a místní úřady vyslovily pro omezení policejních automobilových honiček jako prostředku pro dopadení pachatele, aby tak ochránily civilisty i policisty.

Studie z roku 2023 financovaná americkým ministerstvem spravedlnosti poukázala totiž na to, že nebezpečí pro podezřelé, policisty a kolemjdoucí často převyšuje bezprostřední potřebu zadržet ujíždějícího.

Témata: policie, Florida, Tampa

