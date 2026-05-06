Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bývalého kurýra společnosti FedEx odsoudili smrti. Zavraždil 7letou dívku

  21:44
Bývalý řidič společnosti FedEx dostal v úterý trest smrti za únos a vraždu sedmileté dívky. Zločin spáchal v prosinci roku 2022 při doručování balíku v texaském městě Paradise.
Tanner Horner u soudu (5. května 2026)

Tanner Horner u soudu (5. května 2026) | foto: AP

Bývalý řidič společnosti FedEx v soudní síni v Texasu (5. května 2026)
Fotografie zesnulé Atheny Strandové. (5. května 2026)
Tanner Horner u soudu (5. května 2026)
Smutek v soudní síni. (5. května 2026)
7 fotografií

Porota v soudní síni ve Forth Worthu rozhodla o trestu pro 34letého Tannera Hornera, poté co si vyslechla svědectví a důkazy k vraždě Atheny Strandové, informovala stanice CNN.

Klíčový byl zvukový záznam z bezpečnostního systému v dodávce, který zachytil část únosu i následného útoku. Podle vyšetřovatelů je na nahrávce slyšet, jak dívka opakovaně volá o pomoc. Její tělo našli dva dny poté, co byla nahlášena jako pohřešovaná. Horner se k vraždě přiznal minulý měsíc.

Porotci dospěli k názoru, že obžalovaný představuje trvalou hrozbu pro společnost a uvedli, že neexistují žádné okolnosti, které by odůvodňovaly doživotní trest místo trestu smrti. Podle živého přenosu ze soudního řízení Horner nijak viditelně nereagoval, když soudce přečetl rozsudek.

Několik porotců při přehrávání záznamu z únosu plakalo. Na videu je zachyceno, jak dívku zvedá do dodávky a odjíždí, přičemž jí vyhrožuje, aby nekřičela.

Horner poté zakryl kameru, zvukový záznam však stále pokračoval. Dívky se ptal, kolik jí je a kam chodí do školy. Následně zastavil vůz

Podle nahrávky jí nařídil, aby se svlékla. Dívka začala plakat, ptala se, co dělá a zda je únosce. Opakovaně prosila o maminku a říkala, že chce jít domů. „Proč to děláš?“ ptala se. „Protože jsi hezká,“ odpověděl muž.

Nahrávka, která trvá přes hodinu, zachycuje Atheniny výkřiky, dušení a bouchání. V jednu chvíli jí řekne: „Jestli nezavřeš hubu, ublížím ti ještě víc“.

Trest smrti podporuje většina Čechů. Průzkum ukázal, co je k tomu vede

Soudní lékař uvedl, že Athena zemřela na následky úderů, dušení a škrcení. Rodina také sdělila, že balíček, který Horner doručil, byl vánoční dárek pro ni. Byla to panenka Barbie s nápisem „You can be anything“ („Můžeš být čímkoli“).

Hornerův obhájce Steven Goble uznal, že důkazy proti jeho klientovi jsou zdrcující. Uvedl také, že matka Hornera během těhotenství pila alkohol a že Horner trpí autismem a dalšími duševními poruchami.

Goble žádal porotu, aby Hornerovi uložila doživotní trest odnětí svobody.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: Fedex, Smrt, vražda, únos

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Bývalého kurýra společnosti FedEx odsoudili smrti. Zavraždil 7letou dívku

Tanner Horner u soudu (5. května 2026)

Bývalý řidič společnosti FedEx dostal v úterý trest smrti za únos a vraždu sedmileté dívky. Zločin spáchal v prosinci roku 2022 při doručování balíku v texaském městě Paradise.

6. května 2026  21:44

„Ne válce.“ V Kaliningradu se na protest upálil muž, úřady to měsíce tutlaly

Památník padlým sovětským vojákům v Kaliningradu (7. května 2025)

Na třetí výročí invaze ruských vojsk na Ukrajinu se v Kaliningradu na západě Ruska na protest proti této válce zaživa upálil místní obyvatel. Úřady udělaly vše, aby to utajily, napsal ve středu...

6. května 2026  21:32

Americký letoun vyřadil íránský tanker z provozu zásahem citlivého místa

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

Americký bojový letoun ve středu v Ománském zálivu zasáhl kormidlo nenaloženého íránského tankeru, který se snažil proplout americkou blokádou do jednoho z íránských přístavů. Na síti X to uvedlo...

6. května 2026  21:30

Česko zasáhly silné bouřky. Experti varovali před nárazy větru nebo požáry

Bouřka u Libčan na Královéhradecku se supercelou (6. května 2026)

Česko ve středu zasáhly silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav před nimi varoval ve výstraze. Ta platí pro široký pás od jihozápadu přes střed až na východ Čech. Meteorologové zároveň...

6. května 2026  17:01,  aktualizováno  20:56

Poslanci schválili změnu stavebního zákona, odložili využívání geoportálu

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci zrychleně schválili dílčí změnu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování...

6. května 2026  19:46,  aktualizováno  20:37

Nečekaný izraelský útok na Bejrút nejspíš zabil vysokého velitele Hizballáhu

Záběr po íránském útoku na Tel Aviv (24. března 2026)

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od...

6. května 2026  20:34

V Sofii protestovali proti uzavření českého centra. Petici podepsalo přes 3000 lidí

Bulharsko v uplynulých měsících čelilo masovým protestům v ulicích namířeným...

V bulharské Sofii se v úterý konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Petici proti tomuto kroku podepsalo více než 3000 lidí, uvedla bulharská veřejnoprávní rozhlasová stanice BNR.

6. května 2026  20:32

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Letadlová loď Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla ve středu proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle francouzského ministerstva...

6. května 2026  15:54,  aktualizováno  20:17

Ukrajina odebírá součástky i drony z Tchaj-wanu. Prostředníkem může být i Česko

Premium
Tchajwanský výrobce dronů Thunder Tiger Group představil své výrobky ve městě...

Ukrajinští výrobci dronů považují Tchaj-wan za cennou alternativu k Číně a jejím komponentům. Líbí se jim tchajwanská technologická vyspělost. Ostrovní technologické díly či přímo drony pro...

6. května 2026

Trumpův taneční sál už stojí dvakrát tolik. A z daní se to zaplatí, plánují republikáni

Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro...

Americký prezident Donald Trump dnes obhajoval nárůst odhadované ceny přístavby tanečního sálu v Bílém domě, jehož východní křídlo nechal prezident navzdory kritice památkářů zbourat. Nově je cena...

6. května 2026  19:58

„Jděte do pr...,“ ujely nervy Fialovi z SPD. Nebyl moc v kondici, naznačil Rakušan

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Vulgárními slovy „jděte to pr...“ zakončil v noci z úterý na středu šéf poslanců SPD a první místopředseda vládního hnutí Radim Fiala více než šest hodin trvající přetahovanou poslanců, zda přijmou...

6. května 2026  9:20,  aktualizováno  19:45

Zasáhněte USA raketou šetrnosti. Íránský předák připravuje krajany na období bídy

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)

Předseda íránského parlamentu Mohammad Ghálíbáf se v současné válce se Spojenými státy obrátil na své spoluobčany s naléhavým vzkazem: „Nepřítel se nás snaží zlomit ekonomickým tlakem.“ To se mu ale...

6. května 2026  19:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.