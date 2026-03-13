V osudnou chvíli sbíral kšiltovku. Český řidič autobusu dostal v Německu dva roky

  18:40
Českému řidiči autobusu německý soud za tragickou dálniční nehodu z roku 2024 se čtyřmi mrtvými uložil dvouleté vězení s podmíněným odkladem. Informovala o tom regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Čech na úvod jednodenního procesu v prohlášení prostřednictvím svého obhájce uznal, že za volantem učinil chybu.
Na dálnici u Lipska havaroval dálkový autobus, zemřelo nejméně pět lidí. (27. března 2024)

Na dálnici u Lipska havaroval dálkový autobus, zemřelo nejméně pět lidí. (27. března 2024) | foto: AP

Na dálnici u Lipska havaroval dálkový autobus, zemřelo nejméně pět lidí. (27....
Na dálnici u Lipska havaroval dálkový autobus, zemřelo nejméně pět lidí. (27....
Na dálnici u Lipska havaroval dálkový autobus, zemřelo nejméně pět lidí. (27....
Na dálnici u Lipska havaroval dálkový autobus, zemřelo nejméně pět lidí. (27....
6 fotografií

Nehodu, která se stala v březnu 2024 na dálnici A9 nedaleko Lipska, označují německá média za jednu z nejhorších za poslední roky. V autobusu společnosti Flixbus bylo 54 lidí včetně českého řidiče a náhradního řidiče ze Slovenska. Vozidlo tehdy náhle sjelo do příkopu, kde se převrátilo na bok. Havárii nepřežily čtyři ženy - nejmladší bylo 19 a nejstarší 47 let.

U soudu v Lipsku se nyní 64letý muž zodpovídal ze zabití z nedbalosti ve čtyřech případech a z ublížení na zdraví z nedbalosti ve 46 případech. Podle obžaloby řidič ztratil kontrolu nad autobusem v rychlosti 100 kilometrů za hodinu.

Podle státního zastupitelství nevěnoval řízení dostatečnou pozornost, a způsobil tím nehodu. Pod vlivem alkoholu, drog ani léků nebyl a dodržel i všechny předepsané přestávky. Odborníci nezjistili ani žádnou technickou závadu na autobusu.

Obhájce přečetl u pátečního soudu vyjádření českého řidiče, který zcela uznal líčení události uvedené obžalobou. Rovněž uvedl, že se v době nehody dopustil chyby a nepozornosti, když se po oslepení sluncem sehnul pro kšiltovou čepici. V tomto okamžiku ale v rychlosti sto kilometrů za hodinu ztratil nad vozidlem kontrolu a havaroval.

V osudnou chvíli sbíral kšiltovku. Český řidič autobusu dostal v Německu dva roky

