Starší žena objímá v městě Buča ukrajinského vojáka poté, co Ukrajina znovu získala kontrolu nad celou Kyjevskou oblastí. (2. dubna 2022) | foto: Profimedia.cz

Co by mělo Rusko dělat s Ukrajinou? Na to se ptá a rovnou si i odpovídá prokremelský komentátor Timofej Sergejcev na webu ruské agentury RIA Novosti. „Denacifikované“ území už podle něj nemůže být svrchované, nemůže se ani jmenovat Ukrajina a nově vzniklé lidové republiky musejí být zcela pod ruskou kontrolou. Jedna z nich přitom bude určená pro ty, kteří „nenávidí Rusko“.