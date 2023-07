Oheň hnal i nás, líčí hasiči na Rhodosu. Na ostrově Evia přišli o letadlo

Pláž Lardos, jihovýchodní část řeckého ostrova Rhodos asi 50 kilometrů jižně od hlavního města. Jindy turisticky nejvytíženější oblast je nyní evakuovaná, stala se základnou pro slovenské hasiče. Jejich zdejší jednotka čítá 30 mužů, další jsou rozeseti dál po pobřeží, kde je přístup k vodě a stínu.

„Na zásah do Řecka jsme se vydali ze Slovenska ve středu minulý týden. Cesta nám trvala dva dny, je nás tady 31. Máme tady patnáct kusů techniky, zasahujeme na východním pobřeží,“ uvedl pro MF DNES velitel slovenských hasičů Jan Marušín.

„Požár se stále šíří, je tu silný vítr, který neustává. Teploty se pohybují nad hranicí 40 stupňů Celsia. Máme kombinézy, které se používají při otevřených požárech v přírodě, jsou nehořlavé a měly by nás ochránit. Je v nich ale velké teplo, takže se střídáme, abychom tady vydrželi,“ popisuje podrobnosti zásahu velitel.

Zázemí našli slovenští hasiči v hotelu přímo na pláži. „Majitel hotelu Kamari Beach nám ho poskytl. Pro nás je to výhoda, můžeme si tady odpočinout, když se střídáme,“ svěřil se jeden z hasičů. Na pláži nyní je pouze několik málo místních Řeků, kteří využili příležitosti, že resort je pustý, a šli se vykoupat.

Hasičské cisterny parkují na pláži, klimatizovaná hotelová lobby je plná unavených chlapů, kteří doplňují tekutiny a sbírají síly pro další zásah. Jiní hasiči se ochlazují v hotelovém bazénu. Na první pohled to vypadá jako idyla. Ale není.

Dehydratace a křeče

Venkovní teplota v poledne je 42 stupňů. Muži, kteří právě odpočívají, před pár hodinami vydali veškeré své síly při krocení živlů a jsou na pokraji zhroucení. Nedávají to však znát a občas i zavtipkují.

„Manželka vždycky chtěla na Rhodos, teď jsem tady já. Pošlu jí fotku z pláže,“ utrousí jeden z nich. Ale pak zvážní. „Netrénovaný člověk v tomhle počasí vydrží venku maximálně hodinu na slunci. Pak nastává dehydratace, vlivem pocení i demineralizace těla, křeče. Musíte pořád pít. Naprosto pořád, jinak zkolabujete,“ připomíná slovenský hasič.

„Navíc my jsme ještě v hasičských oblecích, kde je prostě teplota už nezměřitelná a vlastně se jen koupete v potu,“ podotýká.

Jídlo a pití dostávají hasiči od Červeného kříže, který na místě zajišťuje pomoc turistům i místním. „Řecká strana je s námi zatím spokojená, posílají nás na místa, kam potřebují,“ dodává Marušín.

Před dvěma dny hořely svahy přímo u hotelu Kamari Bech na pláži Lardos. Skalnaté pobřeží je porostlé suchými travinami, vítr ženoucí se od moře plameny ještě více přiživil. „To jsme před ohněm utíkali i my. Nedalo se to uhasit, prostě to nešlo, ustupovali jsme,“ vzpomíná další hasič. „A utíkali i turisté, kteří tu stále byli,“ dodává.

Večerní změna proudění větru pak pomohla dostat plameny pod kontrolu, a tak je okolí hotelu ohněm jen olíznuté.

Hasičské letadlo narazilo do svahu

S plameny bojují také hasiči na ostrově Evia východně od Athén. Jedno z hasičských letadel, které přelétalo nad městem Karystos, nejprve vylilo na požár vodu.

The Spectator Index @spectatorindex BREAKING: A firefighting plane has crashed in Greece amid ongoing wildfires



<a href="https://t.co/JkYbX2Zsmw">https://t.co/JkYbX2Zsmw</a> oblíbit odpovědět

V kouři se však pilot nemohl zorientovat a letadlo narazilo do svahu a rozletělo se na kusy. Záběry z havárie přinesla státní televize ERT.

Na místě pomáhají jednotky z Turecka i Ruska, informovala agentura Reuters.