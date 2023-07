Kam na Rhodosu necestovat. Cestovní kanceláře ruší pobyty na dalších místech

Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat do oblasti Kiotari, Gennadi, Pylonas, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Asklipeio, Peukous, Massari a Charaki. Upozorňuje ale, že vysoké nebezpečí požáru platí pro celý ostrov.

„V tuto chvíli prostřednictvím našeho call centra a delegátského týmu provádíme rezervace našich klientů z evakuovaných oblastí na repatriační let do Prahy,“ uvedla k situaci na místě manažerka pro delegáty a průvodce Natálie Mikušová z Čedoku.

Repatriační let zajistila kancelář na nedělní večer ve spolupráci s leteckou společností Smartwings. Let je určen pro více než 200 turistů ze zasažených oblastí. Mateřská skupina cestovních kanceláří Exim Tours a Fischer učinila stejné rozhodnutí a také na nedělní večer naplánovala repatriační let. Ten využijí i klienti CK Blue Style.

„V případě, že nemáte doklady a chcete zemi opustit, místní policie bude na letišti na Rhodosu vystavovat potvrzení o ztrátě cestovního dokladu,“ uklidňuje turisty ministerstvo.

„Pokud se ukáže, že noční repatriační lety, které jsou již naplánované nebudou stačit, jsme připraveni pomoci českým občanům. Ministryně obrany Jana Černochová mi potvrdila, že armádní letadla jsou připravena okamžitě odletět do Řecka, pokud si to situace vyžádá,“ napsal premiér na Twitteru.

Ministerstvo zahraničí zároveň do Řecka vyšle dva členy speciálního konzulárního týmu, kteří budou asistovat českým turistům. Doplní je dva hasičští důstojníci.

Rušení pobytů v Lindosu

„Na hotelu Rhodos Palace, kde máme přemístěných nejvíce klientů, jsme vytvořili koordinační místo, kde všechny aktuálně informujeme. Věříme, že se nám podaří dostat na letiště, které je nedaleko, všechny klienty, kteří se chtějí vrátit dnes zpátky do České republiky,“ sdělila Mikušová.

Klienti z oblastí Lardos a Kiotari jsou podle Čedoku v bezpečí, někteří již plánovaně odletěli. Cestovní kancelář turisty z evakuovaných hotelů oslovuje, aby je posléze přesunula na letiště na repatriační let. Těm dalším zajišťuje ubytování v jiných částech ostrova.

Lidé mohou kontaktovat: Velvyslanectví v Athénách: +30 694 473 37 69 Speciální linka MZV ČR: +420 222 264 240 Čedok: +420 296 184 910 DER Touristik, Exim, Fischer: +420 255 787 999 Blue Style: +420 226 036 100 Nouzové linky řeckého ministerstva zahraničí zřízené pro Rhodos: +30 210 368 1730 +30 210 368 1259 +30 210 368 1350

„Zájezdy s odletem v pondělí do hotelů v nejbližším okolí, kde platí konkrétní omezení služeb nebo nepřijímají turisty, byly zrušeny,“ uvádí Čedok. Klientům podle svých slov nabídl změnu termínu nebo destinace, případně storno. Pobyty nově bude kancelář kvůli doporučení ministerstva rušit i v oblasti Lindos.

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer zákazníkům, kteří měli odletět v neděli ráno, nabídly bezplatné storno nebo změnu na jiný zájezd. Také CK Blue Style uvedla, že ruší zájezdy na jih ostrova a klientům nabídne změnu termínu, místa či stornování zájezdu.

Nárok na vrácení peněz za zájezd se podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže týká pouze lidí, kteří míří do zasažených oblastí.

„Pokud mají lidé koupený zájezd do oblasti, která není zasažená požárem ani kouřem z požáru, sami se rozhodnou necestovat a cestovní kancelář pobyt nezrušila, neexistuje ze zákona vycházející právo neletět. Lidé se budou muset s kanceláří domluvit na storno poplatcích,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz.