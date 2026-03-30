Šéf Rheinmetallu pobouřil Ukrajince. Jejich drony přirovnal k „legu pro hospodyňky“

Papperger se v rozhovoru pro The Atlantic vyjádřil přezíravě k představě, že ukrajinské levné drony schopné účinných zásahů proti ruským tankům způsobily revoluci ve vojenství. Rheinmetall vyrábí především dělostřelecké systémy, bojová vozidla a tanky.
„Tohle je jako hraní si s legem. Jaká je inovace Ukrajiny? Nemají žádný technologický průlom,“ prohlásil. „Inovují pomocí malých dronů a říkají: ‚Wow!‘ A to je skvělé. Budiž. Ale tohle není technologie typu Lockheed Martin, General Dynamics nebo Rheinmetall.“
Generální ředitel německého zbrojařského koncernu ve své argumentaci ještě přitvrdil. „Jsou to ukrajinské hospodyňky. Mají 3D tiskárny v kuchyni a vyrábějí části pro drony,“ řekl o ukrajinských výrobcích bezpilotních letounů Fire Point a Skyfall. „Tohle není inovace.“
|
Jeho slova vyvolala na Ukrajině značné pobouření. „Rheinmetall říká, že naše ‚lego drony‘ vyrábějí hospodyňky v kuchyních. Dobře. Mezitím naše drony už spálily více než 11 tisíc ruských tanků,“ uvedl obranný poradce a bývalý ministr pro strategickou infrastrukturu Oleksandr Kamyšin.
„FPV dron za 500 dolarů, který zničí tank v hodnotě milionů — to je inovace,“ napsal Jaroslav Kalinin, výkonný ředitel ukrajinské obranné firmy Infozahyst. „Ne podle vašich korporátních standardů, ale podle jediného měřítka, na kterém ve válce záleží: efektivity.“
Podle ukrajinského technologického investora Denyse Dovhopolije strávil Papperger řadu let v průmyslu, kde je produkt vyrobený před deseti lety stále považován za inovativní — i když dění na Ukrajině ukazuje, že těžké platformy, jako jsou tanky, se v budoucích válkách budou využívat jen obtížně. „Co on může vědět o inovaci?“ opřel se do šéfa Rheinmetallu.
Ukrajina je naší inspirací, tvrdí Rheinmetall
Sama společnost se následně pokusila o smířlivější tón. „Chováme naprostý respekt k obrovskému úsilí ukrajinského lidu při obraně proti ruskému útoku trvajícímu už více než čtyři roky. Každá žena i každý muž na Ukrajině přispívá nezměrnou měrou. Ke cti Ukrajiny slouží, že dokáže bojovat velmi efektivně i s omezenými zdroji,“ uvedla na síti X.
„Inovační síla a bojový duch ukrajinského lidu jsou pro nás inspirací. Jsme vděční, že můžeme Ukrajinu podporovat prostředky, které máme k dispozici,“ dodal Rheinmetall, který Ukrajině poskytl různé obranné systémy.
|
Ukrajina je nyní jedním z největších výrobců dronů na světě. Její schopnosti oceňují i vysoce postavení američtí činitelé. „Úroveň jejich inovací je mimo tento svět,“ prohlásil na nedávném slyšení v Pentagonu generálporučík Steven Whitney.
The Atlantic podotýká, že i současné konflikty, v nichž jsou hojně využívány levné drony, ukazují na nepřipravenost evropského obranného průmyslu na moderní způsob válčení. Když se reportér při návštěvě továrny Rheinmetallu zeptal, zda firma za čtyři roky války vyvinula ochranu pro tanky podobnou ukrajinským improvizovaným sítím a klecím, které často připomínají dikobrazí bodliny či želví krunýř, odpověď byla stručná: „Ne.“