Neštěstí se odehrálo v okrese Neustadt an der Waldnaab, který leží na hranicích s Českem. Co k němu přesně vedlo, zatím není zřejmé. Jasné je jen to, že řezníka jeho kolega objevil v uzavřené udírenské peci. Zřejmě už byla vypnutá, ale ještě stále horká.

Muž zavolal záchranku, která řezníka dopravila do nemocnice, kde byl prohlášen za mrtvého. Přesná příčina úmrtí není známá. Státní zastupitelství, které zatím vychází z toho, že šlo o nehodu, nařídilo pitvu.