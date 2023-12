Levičácká škola vs. bohatí absolventi. Rektorka po slovech o Židech končí

Sto milionů dolarů. Tolik peněz daroval Pensylvánské univerzitě v roce 2017 Ross Stevens, zakladatel a výkonný ředitel finančního společnosti Sone Ridge Asset Management. Minulý týden ovšem svůj příspěvek stáhl. Jako důvod v oficiálním dopisu uváděl nedostatečně rozhodný postoj vedení vysoké školy k antisemitismu a diskriminaci vůči židovským studentům. Podnikatel univerzitě vyčítal, že nebrání nenávistivým výzvám vůči Židům, a tím porušuje pravidla sponzoringu.

Americká média uvádějí, že pro Stevense bylo poslední kapkou vystoupení Magillové při slyšení v americkém Kongresu, při němž uvedla, že výzvy ke genocidě Židů by nebyly automaticky proti pravidlům její instituce a při zvažování trestu by záleželo na kontextu. Podle stanice Fox News Stevensův dopis poslaný na univerzitu naznačuje, že by zvážil opětovné poskytnutí daru, pokud dojde k nahrazení Magillové ve funkci rektorky.

Magillová se za svá slova stala terčem značné kritiky. K jejímu odstoupení vyzvalo několik senátorů, kteří poslali i otevřený dopis dozorčí radě univerzity. List The Wall Street Journal na základě výpovědí členů dozorčí rady a dlouholetých univerzitních dárců nicméně popisuje roli, kterou v rezignaci rektorky hráli prominentní absolventi nespokojení s jejím vedením. Podle listu celá kauza ukazuje na stále citelnější rozepře mezi těmi z vnitřku a vnějšku elitních univerzit a na klesající důvěru v americké vysoké školy.

Nespokojenost s Magillovou se u významných bývalých studentů zastávajících vysoké pozice objevila ještě před 7. říjnem, kdy ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamás napadli Izrael, unesli stovky lidí a přes tisíc jich zabili. V létě se Stevens, prezident Světového židovského Kongresu Ronald Lauder a další postavili proti festivalu palestinských spisovatelů na půdě univerzity, protože se akce měli zúčastnil lidé osočovaní z antisemitismu. Akce se nakonec přesto uskutečnila.

Pensylvánská univerzita má silně liberální, levicové politické směřování. V každoročním žebříčku organizace The Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), jenž klasifikuje univerzity podle svobody projevu, skončila na druhém místě od konce. Podle zdejších konzervativně laděných studentů mohou mít ti, kteří zastávají názory, na které se obecná populace univerzity nedívá příznivě, problém. Židovští studenti nyní přiznávají, že je znepokojuje rozšířenost propalestických postojů.

Proti rektorce vystupoval především výkonný ředitel investiční společnosti Apollo Global Management a předseda poradní rady ekonomické fakulty Pensylvánské univerzity Marc Rowan. Deset z dvanácti fakult má poradní rady, v nichž zasedají absolventi a sponzoři. Kromě toho má škola i formální dozorčí radu o zhruba 50 členech.

WSJ popisuje poradní radu ekonomické fakulty Wharton Board of Advisors jako „kdo je kdo“ ve Wall Street. Jejími členy jsou například majitel klubu NFL Washington Commanders Josh Harris, bývalý generální ředitel Johnson & Johnson Alex Gorsky, generální ředitel Related Companies Jeff Blau, výkonný ředitel společnosti Blackstone David Blitzer a generální ředitel firmy BET Scott Mills.

V čele s Rowanem skupina začala silně kritizovat Magillovou za její postoj k masakru spáchanému Hamásem. Magillová události popsala jako „hrozivé“, ale teroristy přímo neodsoudila. Rowan veřejně vyzval k její rezignaci, též žádal odchod předsedy dozorčí rady Pensylvánské univerzity Scotta Boka. Dozorčí rada se však za oba postavila.

Slyšení v Kongresu bylo nicméně bodem obratu. Odpůrci Magillové z Wharton Board of Advisors neustávali v tlaku. Obávali se, že neseženou v dozorčí radě dost hlasů pro její odvolání, doufali ale, že samotná vidina hlasování o jejím odchodu ji donutí skončit ve funkci. Přidali pod kotlem dopisem adresovaným přímo jí, ve kterém stálo: „Vám a dozorčí radě univerzity zdvořile navrhujeme, aby univerzita s okamžitou platností přijala nové vedení.“

A Magillová skutečně rezignovala. Na své pozici zůstane jen do doby, než se najde její nástupce.

Rektorka Harvardu krizi důvěry ustála

Výzvám k odstoupení nadále čelí ostatní dvě rektorky, které se účastnily slyšení v Kongresu: Sally Kornbluthová z Massachusettského technologického institutu (MIT) a Claudine Gayová z Harvardovy univerzity.

Podle manažera hedgeových fondů a absolventa Harvardu Billa Ackmana „Gayová poškodila pověst Harvardovy univerzity více než kdokoli jiný v naší téměř pět set let trvající historii“ a její neschopnost odsoudit antisemitské hrozby vůči židovským studentům „vedla ke zrušení, pozastavení a stažení darů pro univerzitu v hodnotě miliard dolarů“. Proto by podle něj měla odstoupit.

Gayová se za svá slova omluvila s tím, že násilí proti židovské komunitě nemá na Harvardu místo a nezůstane nepotrestáno. Více než několik stovek členů fakulty podepsalo otevřený dopis, ve kterém žádají dozorčí radu univerzity, ať nepodléhá politickým tlakům a neodvolává ji. Ta se v pondělí rozhodla signatářům otevřeného dopisu vyhovět.