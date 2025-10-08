Francouzský premiér v demisi oznámil, že jeho nástupce lze jmenovat do dvou dnů

Po premiérově demisi se Macron dostal pod politický tlak, aby vypsal nové parlamentní volby, případně aby rezignoval na funkci hlavy státu. Lecornu Macronovi rovněž řekl, že většina v parlamentu je proti rozpuštění zákonodárného sboru.
„Řekl jsem prezidentovi, že vyhlídky na rozpuštění se vzdalují a věřím, že situace umožní prezidentovi jmenovat premiéra v příštích 48 hodinách,“ řekl Lecornu.
|
Macronova agonie: vláda vydržela jen 14 hodin. Tlak sílí, možnosti mu ubývají
Končící premiér už dříve během dne řekl, že mezi politickými stranami je vůle schválit do konce prosince státní rozpočet na příští rok. Vedle rozpočtových škrtů je velkým třecím bodem v parlamentu i sporná důchodová reforma.
„Musíme najít cestu, jak vést debatu o penzijní reformě,“ uvedl Lecornu. Poznamenal, že pozastavení reformy, jejíž součástí je zvýšení věku pro odchod do penze o dva roky na 64 let, by rozpočet v roce 2027 stálo tři miliardy eur (73 miliard Kč).
Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky poté, co ministerský předseda François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.