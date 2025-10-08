Francouzský premiér v demisi oznámil, že jeho nástupce lze jmenovat do dvou dnů

Francie může mít nového premiéra do 48 hodin. Ve středu večer to po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem prohlásil dosluhující ministerský předseda Sébastien Lecornu. Premiér v pondělí podal demisi, Macron ho ale pověřil tím, aby se do středečního večera pokusil v debatách s představiteli politických stran navrhnout možné řešení krize.
Francouzský prezident Emmanuel Macron po boku tehdejšího ministra ozbrojených sil Sébastiena Lecornua, který se stal premiérem, aby po 27 dnech rezignoval. (17. srpna 2025)

Po premiérově demisi se Macron dostal pod politický tlak, aby vypsal nové parlamentní volby, případně aby rezignoval na funkci hlavy státu. Lecornu Macronovi rovněž řekl, že většina v parlamentu je proti rozpuštění zákonodárného sboru.

„Řekl jsem prezidentovi, že vyhlídky na rozpuštění se vzdalují a věřím, že situace umožní prezidentovi jmenovat premiéra v příštích 48 hodinách,“ řekl Lecornu.

Macronova agonie: vláda vydržela jen 14 hodin. Tlak sílí, možnosti mu ubývají

Končící premiér už dříve během dne řekl, že mezi politickými stranami je vůle schválit do konce prosince státní rozpočet na příští rok. Vedle rozpočtových škrtů je velkým třecím bodem v parlamentu i sporná důchodová reforma.

„Musíme najít cestu, jak vést debatu o penzijní reformě,“ uvedl Lecornu. Poznamenal, že pozastavení reformy, jejíž součástí je zvýšení věku pro odchod do penze o dva roky na 64 let, by rozpočet v roce 2027 stálo tři miliardy eur (73 miliard Kč).

Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky poté, co ministerský předseda François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.

