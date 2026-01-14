Revoluce i v jídelníčku. Kennedy chce uzdravit Američany masem a sýrem

  21:16
Americká vláda představila nová výživová doporučení, která znamenají výrazný obrat oproti dosavadnímu přístupu. Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. prosazuje návrat k červenému masu, plnotučným mléčným výrobkům a vyššímu příjmu bílkovin. Podle kritiků ale může jít o krok, který s sebou nese zdravotní rizika. Otázky zároveň vyvolává možné napojení autorů směrnice na masný a mlékárenský průmysl.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Nová federální doporučení, aktualizovaná jednou za pět let, vyzývají k omezení vysoce průmyslově zpracovaných potravin, rafinovaných sacharidů a přidaných cukrů. Místo balených snacků by měli Američané sáhnout po ovoci, zelenině a celozrnných výrobcích.

„Moje poselství je jasné: jezte skutečné jídlo,“ řekl Kennedy na středeční tiskové konferenci v Bílém domě.

USA osekaly očkování dětí. Už nebudeme patřit mezi vyspělé státy, varují experti

Kontroverzi ovšem vyvolala další část směrnice, která Američany vyzývá, aby ke každému jídlu zařazovali zdroj bílkovin, včetně červeného masa. Dokument zároveň doporučuje tři porce plnotučných mléčných výrobků denně a uvolňuje omezení týkající se konzumace alkoholu.

Administrativa v doprovodném materiálu tvrdí, že předchozí výživová doporučení bílkoviny „démonizovala“ ve prospěch sacharidů. Podle odborníků to ale neodpovídá realitě. „Protein nikdy nebyl v amerických výživových doporučeních démonizován. Američané už dnes konzumují bílkovin výrazně více, než je nutné pro zdraví a vývoj,“ uvedla pro ABC News profesorka výživy Marie-Pierre St-Ongeová z Kolumbijské univerzity.

Více masa znamená i více rizik

Odborníci připouštějí, že červené maso je kvalitním zdrojem bílkovin a obsahuje železo, zinek nebo vitaminy skupiny B. Zároveň ale upozorňují na vysoký obsah nasycených tuků, které zvyšují riziko srdečních onemocnění.

„Mám obavy z důrazu na bílkoviny. Pokud lidem říkáme, aby je jedli při každém jídle, může to vést ke zvýšení spotřeby masa a tím i nasycených tuků,“ varuje nutriční specialistka Maya Fellerová z New Yorku.

Trump trpí chronickou žilní nedostatečností. Není to problém, tvrdí Bílý dům

Podle bývalé profesorky výživy na Newyorské univerzitě Marion Nestle se Amerika tímto krokem vrací ke stravovacím návykům z 50. let. „Tehdy všichni jedli hodně masa a mléčných výrobků, příliš se nezajímali o zeleninu a srdeční choroby byly na denním pořádku,“ řekla pro BBC.

Směrnice zároveň doporučuje vařit například na olivovém oleji, jako alternativu ale připouští i hovězí sádlo – Kennedyho oblíbenou surovinu.

Plnotučné mléko zpět na talíř

Další kontroverzní změnou je nový přístup k mléčným výrobkům. „Říkáme dětem, školám i rodičům, že se nemusí bát tuku a mléčných výrobků. Není nutné nutit děti pít nízkotučné mléko,“ prohlásil šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Marty Makary.

Středomořská strava již některým Italům nevoní, odhalil průzkum

Část odborníků s tím ale nesouhlasí. „Doporučení plnotučného mléka není ideální pro všechny, a už vůbec ne pro lidi s kardiovaskulárními onemocněními,“ varuje Fellerová.

Předchozí směrnice přitom nabádaly k preferování nízkotučných či zcela beztučných mléčných výrobků právě kvůli omezení příjmu nasycených tuků.

Napojení autorů na masný a mlékárenský průmysl?

Kritici zároveň upozorňují na možné vazby autorů doporučení na masný a mlékárenský průmysl. Organizace zastupující producenty hovězího masa i mléčných výrobků nové směřování otevřeně vítají.

Ministerstvo zdravotnictví jakýkoli vliv průmyslu odmítá. „Výživová doporučení vycházejí z přísného vědeckého hodnocení a nezávislého dohledu. Je absurdní tvrdit opak,“ uvedl mluvčí resortu.

