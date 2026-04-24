Z Pentagonu unikl e-mail o trestu pro NATO. Zmiňuje členství Španělů i Falklandy

E-mail vyjadřuje frustraci nad tím, že někteří spojenci podle všeho váhají nebo odmítají poskytnout Spojeným státům přístup, základny a práva přeletu – souhrnně označované jako ABO – pro válku s Íránem, napsala agentura Reuters s odkazem na amerického představitele, který hovořil pod podmínkou anonymity.
V e-mailu se uvádí, že ABO představuje „naprosté minimum pro NATO“, dodal tento zdroj s tím, že návrhy na to, jak dát spojencům najevo americkou nelibost, kolují na vysokých úrovních v Pentagonu. Jedna z variant počítá s možností, že by „problematické“ země přišly o důležité či prestižní pozice v NATO.
Prezident Donald Trump ostře kritizoval alianční spojence za to, že neposlali námořnictvo na pomoc s otevřením Hormuzského průlivu, který se po zahájení americko-izraelských úderů na Írán z letošního 28. února uzavřel pro globální lodní dopravu. Trump zároveň prohlásil, že zvažuje vystoupení z Aliance.
Podle zmíněného činitele však e-mail takový krok nenavrhuje. Neobsahuje ani návrh na uzavření základen v Evropě. Zda mezi zvažovanými možnostmi je i očekávané snížení počtu amerických sil v Evropě, ale zdroj odmítl komentovat.
„Jak řekl prezident Trump, navzdory všemu, co Spojené státy pro své spojence v NATO udělaly, oni tu pro nás nebyli,“ odpověděla na žádost o vyjádření k e-mailu tisková mluvčí Pentagonu Kingsley Wilsonová.
Válka Spojených států a Izraele s Íránem vyvolala vážné otázky o budoucnosti 76 let staré aliance a podle analytiků a diplomatů také bezprecedentní obavy, že by USA nemusely přijít na pomoc evropským spojencům, pokud by byli napadeni.
Velká Británie, Francie a další země uvádějí, že zapojení do americké námořní blokády íránských přístavů by znamenalo vstup do války. Zároveň však deklarují ochotu pomoci udržet Hormuzský průliv otevřený, jakmile bude dosaženo trvalého příměří nebo konflikt skončí.
Představitelé Trumpovy administrativy však zdůrazňují, že NATO nemůže fungovat jednostranně. Vyjádřili frustraci ze Španělska, kde socialistická vláda uvedla, že nedovolí využít své základny ani vzdušný prostor k útokům na Írán.
Možnost pozastavit členství Španělska v Alianci by podle e-mailu měla jen omezený dopad na americké vojenské operace, ale výrazný symbolický efekt. Dotyčný činitel neupřesnil, jak by Spojené státy mohly takový krok prosadit, a agentura Reuters nedokázala bezprostředně ověřit, zda NATO vůbec disponuje mechanismem, který by to umožňoval.
Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek řekl, že jeho vláda nebude komentovat e-maily, ale bude vycházet z oficiálních dokumentů a pozic.