USA opět zaútočily. Porušení příměří, říká íránská armáda

Spojené státy dnes provedly vzdušné údery na íránský ostrov Kešm a přístav Bandar Abbás. Tyto útoky neznamenají obnovení války či konec příměří, sdělil reportérovi americké stanice Fox News vysoce postavený americký činitel. Velitelství íránských ozbrojených sil ovšem v prohlášení uvedlo, že údery porušením příměří jsou.
Hormuzský průliv

Hormuzský průliv | foto: Reuters

Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
USA zveřejnily fotku zasažené íránské lodě. Američané oznámili, že zničili 16...
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří...
Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)
Spojené státy zaútočily na dvě íránská plavidla v blízkosti Hormuzského průlivu a na civilní cíle na ostrově Kešm a v oblastech přístavních měst Sirík a Bandar Chamír, uvedlo podle Reuters velitelství s tím, že íránské síly v reakci zaútočily na americké vojenské lodě. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM ale uvedlo, že americké údery následovaly po íránském útoku na jeho plavidla.

Trump má nasazené růžové brýle. Írán vydrží blokádu i měsíce, varují tajné služby

Írán dnes zaútočil střelami různého typu, drony a malými čluny na tři americké torpédoborce plující Hormuzským průlivem do Ománského zálivu, ale žádná z lodí nebyla zasažena, uvedl CENTCOM na síti X. Americké síly v odvetě provedly údery na íránská vojenská zařízení, ze kterých byl útok veden. Mezi cíli byly zařízení pro odpalování střel a vysílání dronů, velitelská a řídící stanoviště a zpravodajská a průzkumná centra.

Eskalace přichází poté, co americký prezident Donald Trump pouhý den po vyhlášení přerušil operaci Project Freedom (Projekt Svoboda), která měla zajišťovat ochranu obchodních lodí plujících Hormuzským průlivem. Tuto strategickou úžinu Teherán již několik týdnů blokuje.

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Ukrajinu zaplavují nelegální zbraně, chybí pravidla jejich držení. Země neví, co s tím

Premium
Policisté vyšetřují střelbu na jihu Kyjeva

Zajistí právo nosit zbraň osobní bezpečí? Nebo dostane do ulic víc nelegálně držených zbraní? Nedávná střelba v ulicích Kyjeva, při níž útočník s automatickou zbraní zabil sedm lidí, rozpoutala...

8. května 2026

Od kokainu až ke globálnímu fenoménu. Coca-Cola slaví 140. narozeniny

Coca-Cola (ilustrační snímek)

Na počátku sirup z listů koky podávaný v lékárně, dnes legendární nápoj, jemuž podlehl takřka celý svět. Cola-Cola slaví letos 140 let od svého prvního prodeje. Slávu jí nezajistila jen nezaměnitelná...

8. května 2026

Domy po mafiánech i s údajnými duchy. Jak se prodávají nemovitosti se stigmatem

Premium
Vilka v Úvalech u Prahy, kde žili Bělovi, klan světských. Majitel tam byl...

Prodám dům po mafiánovi, kterého v něm skupina ozbrojenců rozstřílela. Zn. Levně. Tak mohl znít inzerát na vilu v Úvalech u Prahy, kde Antonín Běla, přezdívaný král podsvětí, zemřel v roce 1996....

8. května 2026

Státní penze nestačí na základní potřeby, varuje expertka. Radí, jak se krizi vyhnout

Premium
„Často si myslíme, že k investování potřebují vysoké příjmy i vzdělání, ale to...

Klidně po malých částkách, ale hlavně pravidelně a co nejdřív. Tak zní první investiční rada finanční expertky Markéty Jelínkové z investiční společnosti Amundi. „Mladým lidem doporučujeme peníze...

8. května 2026

Izraelské údery na jihu Libanonu zabíjely. Mezi oběťmi jsou děti

Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)

Několik izraelských úderů si dnes v Libanonu vyžádalo 12 obětí, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví. Izrael útočil navzdory příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Mezi mrtvými jsou podle...

7. května 2026  23:09,  aktualizováno  23:25

Trump má nasazené růžové brýle. Írán vydrží blokádu i měsíce, varují tajné služby

Prezident Donald Trump hovoří s novináři při setkání s astronauty mise Artemis...

Americké tajné služby přišly s analýzou války proti Íránu, jež je mnohem méně optimistická než šéf Bílého domu Donald Trump. Zpráva totiž tvrdí, že Teherán dokáže Trumpovu blokádu Hormuzského průlivu...

7. května 2026  21:22

Trump zrušil ochranu lodí v Hormuzu kvůli roztržce se Saúdskou Arábií

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Americký prezident Donald Trump náhle přerušil operaci doprovodu a ochrany lodí v Hormuzském průlivu poté, co Saúdská Arábie sdělila Washingtonu, že za tímto účelem nedovolí Američanům využívat své...

7. května 2026  21:11

Spoluzakladatel oděvní firmy Superdry míří za mříže. Dostal osm let za znásilnění

Britský podnikatel, multimilionář a spoluzakladatel módní firmy Superdry & Co...

James Holder, britský podnikatel, multimilionář a spoluzakladatel módní firmy Superdry, skončí na osm let ve vězení. Soud ho poslal za míže za znásilnění ženy, ke kterému došlo již před čtyřmi lety....

7. května 2026  21:06

Pavel varuje Babiše: Letíme oba na summit NATO, nebo podám kompetenční žalobu

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě....

Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku zúčastní oba, jinak je...

7. května 2026  20:06,  aktualizováno  20:55

Británie usvědčila dva muže ze špionáže pro Čínu, ta se ohradila

Někdejší důstojník britské pohraniční stráže Chi Leung Wai, známý také jako...

Bývalý hongkongský policista a někdejší důstojník britské pohraniční stráže byli ve čtvrtek v Británii usvědčeni ze špionáže pro Čínu. Shromažďovali informace o hongkongských prodemokratických...

7. května 2026  20:45

„Nejsme hodni památky našich dědů." Den vítězství jako Putinovo ponížení a slabost

Premium
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Ruský svátek Dne vítězství nad nacistickým Německem 9. května se stává pro ruského prezidenta Vladimira Putina spíše přítěží. Podle analytiků totiž ukazuje jeho slabost. I podporovatelé války proti...

7. května 2026

Španělsko zabavilo 30 tun kokainu, jde o rekordní množství v rámci Evropy

Ilustrační snímek

Španělská policie zabavila 30 tun kokainu na lodi u Kanárských ostrovů a zatkla 23 členů posádky. Jde o zatím největší množství této drogy, jaké bylo při jedné akci v Evropě kdy zabaveno; cenu...

7. května 2026  19:48

