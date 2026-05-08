Spojené státy zaútočily na dvě íránská plavidla v blízkosti Hormuzského průlivu a na civilní cíle na ostrově Kešm a v oblastech přístavních měst Sirík a Bandar Chamír, uvedlo podle Reuters velitelství s tím, že íránské síly v reakci zaútočily na americké vojenské lodě. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM ale uvedlo, že americké údery následovaly po íránském útoku na jeho plavidla.
Írán dnes zaútočil střelami různého typu, drony a malými čluny na tři americké torpédoborce plující Hormuzským průlivem do Ománského zálivu, ale žádná z lodí nebyla zasažena, uvedl CENTCOM na síti X. Americké síly v odvetě provedly údery na íránská vojenská zařízení, ze kterých byl útok veden. Mezi cíli byly zařízení pro odpalování střel a vysílání dronů, velitelská a řídící stanoviště a zpravodajská a průzkumná centra.
Eskalace přichází poté, co americký prezident Donald Trump pouhý den po vyhlášení přerušil operaci Project Freedom (Projekt Svoboda), která měla zajišťovat ochranu obchodních lodí plujících Hormuzským průlivem. Tuto strategickou úžinu Teherán již několik týdnů blokuje.