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Trump se rozhodl vyřadit Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus

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  6:20
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026) | foto: AP

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Americký prezident Donald Trump informoval Kongres o svém rozhodnutí vyřadit Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus, píše agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného činitele americké administrativy. Kongres má nyní 45 dní na přezkum záležitosti a teprve poté může rozhodnutí začít platit.Trump dnes před setkáním s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou na okraji summitu NATO v Ankaře v přítomnosti médií řekl, že vyřazení zvažuje.

Šara podle něj odvedl v Sýrii dobrou práci, napsala agentura AP.

Spojené státy již v minulosti oznámily, že označení Sýrie za stát podporující terorismus přezkoumávají. Umístění na seznamu s sebou nese omezení v oblastech americké zahraniční pomoci, vývozu vojenského materiálu a některých finančních transakcí.

„Myslím, že to udělám,“ odpověděl Trump na dotaz novinářů ohledně vyškrtnutí Sýrie. Spojené státy blízkovýchodní zemi na seznam zařadily v roce 1979 v době vlády prezidenta Háfize Asada. Režim Háfizova syna Bašára se zhroutil v prosinci 2024 po bleskové ofenzivě vedené islamistickými povstalci, v jejichž čele stál Šara.

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Po Asadově pádu Spojené státy postupně většinu sankcí uvalených na Sýrii zrušily. Podle Washingtonu však americké sankce budou nadále cílit na Asada a s ním spojené osoby a také na ty, kteří porušují lidská práva či destabilizují region, píše agentura Reuters.

Sýrie je nyní členem mezinárodní koalice bojující proti takzvanému Islámskému státu, kterou vedou Spojené státy.

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