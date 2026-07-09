Šara podle něj odvedl v Sýrii dobrou práci, napsala agentura AP.
Spojené státy již v minulosti oznámily, že označení Sýrie za stát podporující terorismus přezkoumávají. Umístění na seznamu s sebou nese omezení v oblastech americké zahraniční pomoci, vývozu vojenského materiálu a některých finančních transakcí.
„Myslím, že to udělám,“ odpověděl Trump na dotaz novinářů ohledně vyškrtnutí Sýrie. Spojené státy blízkovýchodní zemi na seznam zařadily v roce 1979 v době vlády prezidenta Háfize Asada. Režim Háfizova syna Bašára se zhroutil v prosinci 2024 po bleskové ofenzivě vedené islamistickými povstalci, v jejichž čele stál Šara.
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Po Asadově pádu Spojené státy postupně většinu sankcí uvalených na Sýrii zrušily. Podle Washingtonu však americké sankce budou nadále cílit na Asada a s ním spojené osoby a také na ty, kteří porušují lidská práva či destabilizují region, píše agentura Reuters.
Sýrie je nyní členem mezinárodní koalice bojující proti takzvanému Islámskému státu, kterou vedou Spojené státy.