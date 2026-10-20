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„Kousl ruku, která ho krmila.“ Kreml si vychutnává roztržku Trumpa a Zelenského

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  6:14
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během summitu lídrů Evropské unie v Bruselu. (16. října 2026) | foto: Omar HavanaČTK

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv (8. září 2026)
Ekonomický zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev na...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...
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Kremelští jestřábi si vychutnávají veřejný rozkol mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pro ukrajinskou hlavu státu byl uplynulý týden negativní, zatímco pro Rusko se vyvinul příznivě - přesto se v Moskvě šampaňské zatím stále chladí.

Ačkoli Moskva vítá napětí ve vztazích Kyjeva s jeho nejdůležitějším spojencem, považuje zároveň chování amerického prezidenta za nepředvídatelné.

Evropští lídři se minulý týden na summitu postavili za Zelenského. Kromě toho ukrajinské dronové útoky na Rusko nekončí, většina amerických sankcí vůči Moskvě v souvislosti s Ukrajinou zůstává v platnosti a Trumpovy kroky lze vnímat v kontextu listopadových voleb do Kongresu.

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Na první pohled měli ruští jestřábi mnoho důvodů k radosti. Trump opakovaně kritizoval ukrajinského lídra, který mu to oplatil, což amerického prezidenta přimělo k prohlášení, že „je načase, aby měla Ukrajina nového prezidenta“.

„Tohoto ‚Muže roku‘ a ‚nového Churchilla‘ jeho bývalý pán označil za překážku míru a zájmů Spojených států. Koneckonců pokousal do krve ruku, která ho krmila,“ prohlásil na platformě Telegram bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, který nyní působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady.

Hlavní vyjednávač ruského prezidenta pro hospodářské dohody s Washingtonem Kirill Dmitrijev sdílel obrázek, na kterém je vedle orla symbolizujícího USA medvěd představující Rusko, přičemž obě zvířata čelí Británii v podobě lva a Evropské unii. „Věci se změnily,“ stálo u vyobrazení. V jiném příspěvku Dmitrijev uvedl, že se podle něj Zelenského rozhodnutí kritizovat Trumpa obrátilo proti němu: „Zelenskyj to přehnal a jeho arogance a útoky na prezidenta Trumpa budou mít závažné důsledky.“

Skepse z Trumpových vrtochů

Trump 9. října prohlásil, že se s Putinem dohodl na dočasném zrušení sankcí na ruskou naftu a na jejím dovozu. A minulý týden upustil od uvalení nových sankcí na odběratele ruské ropy. V Kyjevě mezitím ukrajinské stížnosti na přerušení sdílení zpravodajských informací ze strany USA vyvolaly debatu o americké zradě.

V Moskvě ovšem zřejmě panuje shoda v tom, že rozkol mezi Trumpem a Zelenským zatím nepřinesl žádné významné výhody.

Parlamentní lídr prokremelské strany Spravedlivé Rusko Sergej Mironov vnímá rozkol jako pokus „zapůsobit na domácí publikum před volbami do Kongresu“. „Americký prezident potřebuje pro své voliče nízké ceny pohonných hmot. Potřebuje také obětního beránka - někoho, na koho může svalit vinu za růst cen,“ uvedl. „Jde však o to, že to vše má s ruskými zájmy málo společného,“ dodal.

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Někteří Rusové se také obávají toho, co vnímají jako časté změny Trumpova postoje.

Moskva zpočátku vnímala loňské setkání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce jako průlom, který by mohl vést k mírové dohodě na Ukrajině podle ruských podmínek. Stejně jako Trumpovo první funkční období je však i tento summit stále častěji vnímán jako zklamání.

Dopad dohody o naftě může být rovněž omezený, jelikož objemy vývozu - alespoň zpočátku - jsou relativně malé a Moskva zdaňuje spíše výrobu paliva než jeho vývoz, což omezuje příjmy do ruského rozpočtu. Ani Trumpovo rozhodnutí upustit od sankcí vůči odběratelům ruské ropy - především Číně a Indii - není v Rusku vnímáno jako velký dar nebo překvapení, protože takový krok by zvýšil ceny ropy právě v okamžiku, kdy je chce snížit.

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Hmatatelnějším přínosem pro Rusko mohou být stížnosti Kyjeva, že v poslední době nedostával varování před ruskými raketovými údery a že je omezen americký družicový systém Starshield, který Ukrajina využívá pro komunikaci na bojišti.

Komentátor Sergej Poletajev ve svém textu pro ruské státní médium RT uvedl, že Rusko musí být trpělivé. „Úkolem Ruska je uznat tuto vyvíjející se realitu, aniž by ji zaměňovalo za okamžité vítězství,“ uvedl komentátor. „Zelenskyj se rozhodl, zbývá už jen otázka, jak dlouho bude Washington tolerovat následky,“ míní Poletajev.

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