Republikáni v americké Sněmovně si do svého čela zvolili konzervativce Jordana

V hlasování republikánů, kteří zasednou v příští Sněmovně reprezentantů, dvaašedesátiletý porazil Jordan v poměru 106 ku 73 politika z Louisiany, Steva Scaliseho.
Jordan se postaví do čela historicky málo početné republikánské frakce. Ta se teprve začíná vyrovnávat se ztrátou moci v době, kdy Trump vstupuje do posledních dvou let svého funkčního období.
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Získat v roce 2028 zpět většinu ve Sněmovně reprezentantů bude vzhledem k rozsahu letošního vítězství demokratů velmi obtížné.
Jordan dal najevo přesvědčení, že k vítězství ve volbách povede útok, nikoliv obrana. Nebude tak podle něj jen stačit ukazovat, jak „radikální je tato nová demokratická strana“.
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Ve volbě lídra republikánské menšiny v Senátu neměl John Thune protikandidáta. Někteří republikánští senátoři chtěli rozhodnutí o tom, kdo je v horní komoře Kongresu povede, odložit, ale neprosadili to.
Senátor za Západní Virginii Jim Justice řekl, že „pokud jsme prohráli tak moc, jak jsme prohráli, bylo by legitimní otázkou, proč pokračovat s tím samým vedením“. Dodal ale, že lídři republikánů v Senátu „za tento problém nemohou“ a „odvádějí dobrou práci“.
Demokraté si své vedení vyberou příští týden. Prvním afroamerickým předsedou Sněmovny reprezentantů by se v lednu měl stát jejich newyorský zástupce Hakeem Jeffries.
Demokraté ve volbách s přehledem ovládli obě komory Kongresu USA, tedy Sněmovnu reprezentantů i Senát. Díky tomu získají předsednictví v kongresových výborech, a tím i možnost předvolávat svědky a vyšetřovat prezidenta a členy jeho administrativy.