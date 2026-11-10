Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Republikáni v americké Sněmovně si do svého čela zvolili konzervativce Jordana

Autor: ,
  22:09aktualizováno  22:46
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...

Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny reprezentantů v budově Kapitolu. (10. listopadu 2026) | foto: ČTK

Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...
Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...
Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...
Jim Jordan hovoří s novináři v den voleb vedení republikánské frakce ve...
29 fotografií
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů si do svého čela zvolili konzervativce Jima Jordana. Zákonodárce z Ohia od ledna povede republikánskou menšinu v dolní komoře poté, co strana prezidenta Donalda Trumpa před týdnem jasně prohrála volby do Kongresu. V Senátu, v němž rovněž ztratili většinu, republikány nadále povede John Thune.

V hlasování republikánů, kteří zasednou v příští Sněmovně reprezentantů, dvaašedesátiletý porazil Jordan v poměru 106 ku 73 politika z Louisiany, Steva Scaliseho.

Jordan se postaví do čela historicky málo početné republikánské frakce. Ta se teprve začíná vyrovnávat se ztrátou moci v době, kdy Trump vstupuje do posledních dvou let svého funkčního období.

Hororový večer pro Trumpa, jatka pro republikány, hodnotí světová média volby

Získat v roce 2028 zpět většinu ve Sněmovně reprezentantů bude vzhledem k rozsahu letošního vítězství demokratů velmi obtížné.

Jordan dal najevo přesvědčení, že k vítězství ve volbách povede útok, nikoliv obrana. Nebude tak podle něj jen stačit ukazovat, jak „radikální je tato nová demokratická strana“.

První černoch v čele Sněmovny? Jeffries má nakročeno k přepsání amerických dějin

Ve volbě lídra republikánské menšiny v Senátu neměl John Thune protikandidáta. Někteří republikánští senátoři chtěli rozhodnutí o tom, kdo je v horní komoře Kongresu povede, odložit, ale neprosadili to.

Senátor za Západní Virginii Jim Justice řekl, že „pokud jsme prohráli tak moc, jak jsme prohráli, bylo by legitimní otázkou, proč pokračovat s tím samým vedením“. Dodal ale, že lídři republikánů v Senátu „za tento problém nemohou“ a „odvádějí dobrou práci“.

Demokraté si své vedení vyberou příští týden. Prvním afroamerickým předsedou Sněmovny reprezentantů by se v lednu měl stát jejich newyorský zástupce Hakeem Jeffries.

Demokraté ve volbách s přehledem ovládli obě komory Kongresu USA, tedy Sněmovnu reprezentantů i Senát. Díky tomu získají předsednictví v kongresových výborech, a tím i možnost předvolávat svědky a vyšetřovat prezidenta a členy jeho administrativy.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Republikáni v americké Sněmovně si do svého čela zvolili konzervativce Jordana

Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů si do svého čela zvolili konzervativce Jima Jordana. Zákonodárce z Ohia od ledna povede republikánskou menšinu v dolní komoře poté, co strana prezidenta Donalda...

10. listopadu 2026  22:09,  aktualizováno  22:46

Babišova návštěva Izraele je oslavou 17. listopadu, míní Vondráček

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO. Na snímku Radek Vondráček....

Premiér Andrej Babiš oznámil, že se z důvodu pracovní cesty do Izraele nezúčastní vzpomínkových akcí konaných na výročí Sametové revoluce. Společně s ním odlétá také řada ministrů. Na Národní třídu...

10. listopadu 2026  11:10,  aktualizováno  22:38

Tanker s ruskou naftou se před New Yorkem náhle otočil. To už je třetí loď

ilustrační snímek

Plavidlo Agioi Fanendes, které na palubě převáží téměř 300 tisíc barelů ruské nafty, v pondělí přibližně 740 kilometrů před New Yorkem otočilo kurz o 180 stupňů. Jedná se o jeden ze čtyř tankerů,...

10. listopadu 2026  21:56

Slavětín půjde k volbám znovu. Rozhodl tak soud po skandálu s letáky

ilustrační snímek

Volební hlasování ve Slavětíně na Lounsku proběhne znovu. K hlasovacím lístkům byly v říjnu během roznášení přidané propagační letáky jedné z kandidujících stran, kterou vede starosta Slavětína. Soud...

10. listopadu 2026  21:51

Britská policie zatkla příslušníka americké armády. Mluví se o špionáži pro Rusko

ilustrační snímek

Britská policie zatkla příslušníka amerických ozbrojených sil, který je podezřelý z trestných činů podle zákona o národní bezpečnosti. Věc se týká Ruska, uvedla v úterý večer britská policie s tím,...

10. listopadu 2026  21:14,  aktualizováno  21:44

Netanjahu zaútočil na strany izraelských Arabů. Nabádá k vládě národní jednoty

Útočícího pilota zadrželi Saúdové a vyslýchají ho, řekl Netanjahu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval k vytvoření vlády národní jednoty a slovně zaútočil na strany izraelských Arabů. Učinil tak v projevu v parlamentu poté, co skončila jeho ustavující...

10. listopadu 2026  21:44

Írán se děsí jaderného úderu USA. Rozdává jód a čeká útok na horu Pickaxe

Satelitní snímek zachycuje podzemní komplex tunelů Pickaxe Mountain v...

Teherán rozdává obyvatelům v okolí jaderných zařízení jódové tablety, zatímco v zemi sílí obavy z dalšího amerického úderu. Jedním z možných cílů by se mohl stát přísně střežený podzemní komplex pod...

10. listopadu 2026  21:30

Na Liberecku zemřela chodkyně, na přechodu ji srazilo osobní vozidlo

Ilustrační snímek

V Hejnicích na Liberecku zemřela chodkyně po střetu s osobním autem. K tragické nehodě došlo v Lázeňské ulici na jednom z přechodů.

10. listopadu 2026  21:29

Zemřela jedna z hrdinek francouzského válečného odboje. Zavzpomínal i Macron

Hrdinka francouzského odboje z druhé světové války Solange Alexandreová.

Ve věku 104 let zemřela jedna z hrdinek francouzského odboje z druhé světové války Solange Alexandreová. Poté, co působila jako spojka odboje, založila společně se svým tehdy budoucím manželem...

10. listopadu 2026  21:08

Levice v Berlíně chce vyloučit svou poslankyni Emdeovou. Neuznává Izrael

Členka Levice v Berlíně Vanessa Emdeová (31. října 2026)

Radikálně levicová strana Levice v Berlíně připraví návrh na vyloučení kontroverzní poslankyně Vanessy Emdeové ze svého poslaneckého klubu v zemském parlamentu kvůli jejím postojům ke konfliktu na...

10. listopadu 2026  20:50

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

AI Osobností roku se stal podnikatel Tomáš Čupr, uspěl i ministr Vojtěch

Zakladatel online supermarketu Rohlik.cz Tomáš Čupr (2. října 2024)

Titul AI Osobnost roku 2026 získal zakladatel Slevomatu nebo Rohlíku Tomáš Čupr. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zvítězil v kategorii Zdravotnictví a vysokoškolský pedagog a poradce Jan...

10. listopadu 2026  20:47

Britský autor knih pro děti Walliams čelí obvinění z obtěžování nezletilých

Spisovatel, herec a komik David Walliams (2023)

Britský komik a autor knih pro děti David Walliams byl obviněn ze sexuálního napadení a psychologické manipulace s mladými ženami. Walliams obvinění popírá a u soudu se domáhal zákazu zveřejnění jeho...

10. listopadu 2026  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.