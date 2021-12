Floridský malý Trump. Američané se po statisících stěhují do jeho státu

Je to už dvacet let, co pravidelně jezdíme na zimní měsíce na západní pobřeží Floridy. Zažila jsem tady celkem čtyři guvernéry včetně Jeba Bushe, který Floridě velel ve stejné době, kdy byl jeho bratr George Bush v Bílém domě. Ani jeden z floridských lídrů ale nebyl tak výrazný jako současný guvernér Ron DeSantis.