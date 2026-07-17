Neudělali jste dost. Republikáni i Trump vyčítají Kanadě šíření kouře do USA

Ve společném dopise adresovaném kanadskému premiérovi Marku Carneymu republikáni uvedli, že taková nečinnost jeho země je neakceptovatelná. Carney na výtku neodpověděl přímo, prohlásil ale, že obě země nesou odpovědnost za boj proti změně klimatu.
„Náklady na toto znečištění musí být nutně připočteny ke clům, která Kanada v současné době platí,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Zároveň uvedl, že bude s Carneym telefonicky jednat o tom, jaká opatření Ottawa plánuje přijmout k řešení lesních požárů.
V Kanadě k pátku hoří více než 888 aktivních požárů, uvádí Kanadský informační systém pro lesní požáry (CWFIS). Většina z nich není pod kontrolou. Podle CWFIS oheň sežehl už téměř tři miliony hektarů půdy. Dopad je dalekosáhlý, kouř z lesních požárů se z Kanady dostal nad americké státy včetně Minnesoty, Michiganu, Pensylvánie, Ohia a New Yorku.
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Úřady ve velké části regionu postiženého kouřem vydaly výstrahy před nebezpečně znečištěným ovzduším, což vedlo k rušení řady akcí, jež se měly konat pod širým nebem. V Detroitu ve státě Michigan byla v pátek kvalita vzduchu podle švýcarské platformy IQAir nejhorší na světě. Následují města Chicago, Washington a New York.
Organizátoři mistrovství světa ve fotbale „pozorně sledují“ kouř z požárů, uvedl podle agentury AFP americký představitel. Finále, na kterém se utká Argentina se Španělskem, se bude konat v neděli v East Rutherfordu ve státě New Jersey, nedaleko města New York.
Američtí republikánští kongresmani z Michiganu John James, John Moolenaar, Jack Bergman a Lisa McClainová v dopise Ottawě vzkázali, že jejich trpělivost je u konce. Varovali, že pokud Kanada nezakročí, USA by mohly zvážit přímé zapojení do přeshraniční ochrany před lesními požáry a hašení požárů. „Plíce Američanů rok od roku platí za nečinnost Kanady,“ uvedli zákonodárci.
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Kanada se podle nich dostatečně nevěnuje problémům, jako jsou „nedostatečné investice do prořezávání lesů, omezování hořlavého materiálu, řízené pálení, spolu s nedostatečným potíráním žhářství“.
Na otázku, zda by Kanada mohla dělat více pro omezení lesních požárů, a tím pádem i souvisejícího kouře, odborníci z obou zemí BBC už dříve sdělili, že odpověď v zásadě zní, že ne.
„Dokud se jako globální společnost nevypořádáme se změnami klimatu způsobenými člověkem, budeme se s tímto problémem potýkat,“ uvedl Mike Flannigan, odborník na krizové řízení a požární vědu z Thompson Rivers University v Britské Kolumbii.
„Změna klimatu je odpovědnost všech, skutečně všech, včetně Spojených států,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci Carney v reakci na kritiku ze strany amerických kongresmanů.
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Premiér nejhůře zasažené kanadské provincie Ontario Doug Ford se mezitím ohradil proti výtkám k tomu, jak jeho úřad bojuje s požáry. S ohněm se podle něj potýká 150 hasičských sborů. „Vynaložíme na to tolik prostředků, kolik bude potřeba,“ řekl.
Vedle kouře rozprostírajícího se nad Spojenými státy lesní požáry přiměly desítky původních obyvatel v severním Ontariu opustit komunity a evakuovat se. Někteří ze svých domovů v odlehlých oblastech museli uprchnout na lodích. Helen Paavolaová, náčelnice indiánského kmene patřícího do okruhu Odžibvejů, řekla místní stanici CityNews, že její komunita „lehla popelem“. Dozvěděla se to z leteckých záběrů.
Přibližně polovinu lesních požárů v Kanadě způsobují blesky, zbytek je důsledkem lidské činnosti, vyplývá z údajů Národní lesnické databáze. Vysoké teploty rovněž způsobují vysychání půdy, která se stává náchylnější k vznícení, varují odborníci.