Po měsíci 84letý senátor z Kentucky oznámil, že krátce ztratil vědomí poté, co upadl, a že se rovněž léčil se zápalem plic.
McConnell promluvil k novinářům z invalidního vozíku před senátní síní. Usmíval se, ale hovořil s jistými obtížemi, píše agentura AP, podle níž senátor působí křehčeji než před pobytem v nemocnici.
Politik uvedl, že se do Senátu vrátil, aby pracoval na připravovaném zemědělském zákonu, a také proto, že se stále zajímá o NATO a „podporu našich dobrých přátel, kteří aktivně bojují proti Rusku“.
McConnell je jedním z nejvýraznějších zákonodárců v Kongresu. Poprvé byl zvolen v roce 1984 a od roku 2007 do loňska působil jako lídr republikánů v Senátu, déle než kterýkoli jiný stranický lídr v historii horní komory bez ohledu na stranickou příslušnost.
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Je čas na lídry nové generace, řekl McConnell. Lídr republikánů v Senátu odstoupí
Po zakončení svého funkčního období se v lednu chystá odejít do důchodu. O jeho křeslo se v listopadových volbách utkají republikánský kongresman Andy Barr s demokratem Charlesem Bookerem, někdejším státním zákonodárcem.
Dlouhá absence McConnella vyvolala diskuse a znepokojení veřejnosti ohledně schopnosti zákonodárců v pokročilém věku plnit své povinnosti. Spekulace o McConnellově zdravotním stavu v jednu chvíli natolik zesílily, že demokratický guvernér Kentucky Andy Beshear vydal mimořádný veřejný dopis, v němž senátora požádal, aby o svém stavu veřejnost transparentně informoval.