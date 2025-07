Rebelie proti Trumpovu zákonu. Škrty nám prohrají volby, bojí se část republikánů

„Změny, které Senát učinil do Krásného zákona schváleného Sněmovnou reprezentantů,včetně nepřijatelného zvýšení státního dluhu a deficitu, ztíží jeho přijetí ve Sněmovně,“ varoval republikánský kongresman z Indiany Marlin Stutzman.

Stutzman patří mezi ty republikány z dolní komory Kongresu, kteří začínají projevovat tichou rebelii vůči legislativě, která prošla Senátem v změněné podobě. Kvůli novým přídavkům se návrh zákona vrací zpět do Sněmovny reprezentantů, kde už poprvé v květnu těsně prošel jen díky jednomu hlasu. A někteří republikánští zákonodárci už dávají najevo, že v současné podobě jej nepodpoří.

Jeden republikán řekl portálu Axios, že „přes dvacet“ kongresmanů hrozí, že bude volit proti. „Náš zákon byl zcela změněn. Je to ztracený případ,“ řekl kongresman za Jižní Karolínu Ralph Norman. Jeho kolega Andy Ogles oznámil, že k senátní verzi zákona předloží pozměňovací návrh, který by vypustil nové přídavky a ponechal text v té podobě, v jaké prošel v květnu Sněmovnou reprezentantů.

„Věděli jsme, že Senát pozmění návrh Sněmovny. Vyzval jsem je, aby jej pozměnili co nejméně. Šli trochu dál, než by si mnozí z nás přáli,“ připustil i lídr republikánské většiny v Sněmovně reprezentantů Mike Johnson. Právě na něm bude, aby legislativu protlačil do prezidentem preferovaného čtvrtého července. Republikáni nicméně připouští, že proces může trvat mnohem déle.

Trump už vyzývá republikány k jednomyslnému hlasování. „Mým přátelům z Republikánské strany ve Sněmovně reprezentantů: Zůstaňte sjednocení, bavte se a hlasujte ANO,“ napsal na svou sociální síť Truth Social.

Portál Politico si všímá, že klasická dělba rolí mezi Sněmovnou a Senátem se tentokráte změnila. Obvykle to jsou konzervativci v Sněmovně reprezentantů, kteří navrhují politicky kontroverznější pravidla, umírněnější senátoři je pak zmírní. Nyní však to byli senátoři, kdo provedli výraznější škrty v programu Medicaid a zvýšili deficit o stovky miliard dolarů oproti plánu ze Sněmovny reprezentantů.

Co vadí části republikánům

List The New York Times poznamenává, že schválením změn zvyšujících státní dluh republikáni uškodili své pověsti strany pyšnící se fiskální odpovědností. „Dluh je nyní v rukou republikánů a výdaje taktéž. Už neobstojí žádné obviňování ‚Aha, může za to Biden‘. Deficit je plně, zcela v rukou republikánů,“ upozornil republikánský senátor Rand Paul, jeden ze tří, kteří hlasovali proti přijetí zákona.

List The Wall Street Journal upozorňuje na dilema Republikánské strany, jejíž voličská základna se rekrutuje z lidí, na které prezidentovy škrty nejvíce dopadnou. Podle dat z roku 2023, republikáni zastupují 56 ze 100 sněmovních obvodů s nejnižšími příjmy. A právě voliči z těchto obvodů často závisí na sociálních programech jako je Medicaid.

Někteří republikáni se obávají, že zásahy do záchranné sítě je budou stát voličské hlasy ve volbách do Kongresu v příštím roce a oni ztratí dominanci ve Sněmovně reprezentantů. „Všichni zahyneme,“ prohlásila senátorka Joni Ernstová, která se dostala ve svém domovském státě Iowa pod palbu otázek, co bude s přístupem ke zdravotní péči.

Podle víkendového průzkumu společnosti Morning Consult je padesát procent respondentů proti nové legislativě. Podporuje jí 36 procent.

„Budou to muset Američanům prodat, protože většina lidí, většina voličů, se o tom teprve dozvídá,“ myslí si republikánský stratég Ron Bonjean, republikánský stratég. Jinak podle něj hrozí, že ve veřejném podvědomí převládne kritika zákona a voliči si jej budou pamatovat negativně.

List The New York Times si všímá, že republikáni se pokouší zmírnit politický dopad změn ve zdravotnictví tím, že posunuli většinu termínů, kdy začnou platit škrty v Medicaid, na období po volbách v roce 2026.

Demokraté už cítí příležitost a hodlají škrty v Medicaid učinit svým volebním tématem. „Na republikánskou stranu dopadl po schválení zákona stín ponurosti, to jsem nečekal,“ rýpl si do politických soupeřů lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer. „A je to proto, že v hloubi duše věděli, jak špatný je tento zákon pro ně, jejich státy i republikánskou stranu.“