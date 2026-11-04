Republikáni ve volbách přišli o většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.
„Pokud chcete tvrdit, že to stálo za to, že ztráta Senátu na následujících šest let byla přijatelnou cenou, tak to řekněte. Obhajujte, že to stálo za to,“ napsal viceprezident. „Všichni ale ví, proč jsme prohráli. A jakákoli upřímná konverzace o tom, jak pokračovat, se od toho musí odvíjet,“ doplnil.
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Vance naznačil, že lidem naštvaným volebními výsledky rozumí. „Pojďme to naštvání využít a dát se opět do práce, abychom naši zemi získali zpět,“ dodal. Vance je dlouhodobě skeptický k vojenským intervencím v zahraničí a v minulosti se vyjadřoval proti vysílání vojáků do časově neomezených válek.
Trump v úterním rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal (WSJ) zčásti přisoudil rozsáhlou prohru republikánů válce s Íránem. Zároveň ale trval na tom, že jejího rozpoutání nelituje. „Írán byl jedním faktorem,“ odpověděl na otázku, zda konflikt přispěl k výkonu jeho strany. „Nemyslím na to. Udělal jsem správnou věc. Udělal bych to znovu,“ řekl o tom, zda o svém rozhodnutí pochybuje.
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Podle Trumpa byly pro republikány největší překážkou vysoké ceny ropy, spíše než samotná válka. Ceny benzinu a nafty vzrostly v důsledku bojů, což frustrovalo americké voliče, poznamenal WSJ.
Republikánský prezident zároveň odmítl, že by výsledky voleb svědčili o nespokojenosti s jeho prezidentstvím. Republikáni přitom utrpěli porážku i v hluboce konzervativních státech jako Jižní Karolína a Texas, zatímco Trumpova popularita se mezi Američany drží na nízké úrovni.
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Osm měsíců trvající válka, kterou v únoru rozpoutaly USA s Izraelem, nadále narušuje globální dodávky ropy a rozšiřuje se do dalších částí regionu. Trump v posledních dnech dával najevo, že by mohl obnovit rozsáhlé údery na Írán po volbách do Kongresu. V pondělí však nevyloučil ani dohodu s Íránem, kterou by podle něj Teherán chtěl co nejdříve.