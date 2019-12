Plácl reportérku v živém přenosu. Úřady běžce obvinily z obtěžování

Video z incidentu se objevilo na sociálních sítích a lidé ho začali sdílet hlavně na Twitteru.

Třiačtyřicetiletý Thomas Callaway se údajnéhoobtěžování dopustil v době, kdy kolem reportérky Alex Bozarjianové probíhali i ostatní závodníci, kteří se účastnili každoroční sportovní akce. Najednou k ní přiběhl, plácl ji přes pozadí a v klidu běžel dál. Bozarijanová pak na videu vypadala očividně otřeseně.

„Pro muže, který mě dnes ráno plácl přes zadek v živém vysílání: napadl jsi mě a zostudil. Žádná žena by tohle nikdy neměla snášet, ať už v práci nebo kdekoliv jinde,“ napsala po incidentu Bozarjianová na Twitter, kde bylo zveřejněno i inkriminované video. Její příspěvek má přes 200 tisíc sdílení.



To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn